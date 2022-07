La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, annonce un investissement de plus de 440 millions de dollars pour permettre à cinq établissements d'enseignement supérieur d'amorcer ou de poursuivre leur projet d'infrastructure.

Les projets visent à augmenter l'espace en vue de répondre à l'augmentation prévue des clientèles étudiantes.

«Cet engagement est une autre preuve de la volonté de notre gouvernement de faire de l'enseignement supérieur un levier incontournable pour le développement économique du Québec. Ces projets, qui visent à augmenter l'accessibilité aux études, permettront à davantage d'étudiantes et d'étudiants de suivre une formation de qualité dans un environnement moderne et adapté aux besoins du marché» affirme Danielle McCann.

Cinq projets

Ainsi, l’Université de Montréal touchera un peu plus de 352M$ afin de réaliser notamment le projet majeur des pavillons Roger-Gaudry (création d’un pôle en sciences de la santé) et Marie-Victorin (consolidation d’un pôle en sciences sociales, réaménagement de locaux et relocalisation du CPE).

L’école Polytechnique de Montréal touchera un peu plus de 66M$ pour l’élaboration du dossier d'affaires du projet d'acquisition et d'agrandissement du pavillon J.-A.-Bombardier dont une partie appartient à l'Université de Montréal. L’argent servira aussi à rénover des secteurs vétustes du pavillon principal de Polytechnique.

Le Cégep Édouard- Montpetit recevra une somme d’un peu plus de 17M$ pour l’élaboration du dossier d'affaires pour le projet d'ajout d'espace et de réaménagement des cliniques-écoles à Longueuil.

Le Cégep régional de Lanaudière touche 2M$ pour l’élaboration d'un dossier d'opportunité pour le projet d'ajout d'espace au campus de Terrebonne.

Et le Cégep de Saint-Hyacinthe aura 2M$ aussi pour l’élaboration d'un dossier d'opportunité pour son projet d'ajout d'espace.

Par ailleurs, la ministre McCann confirme que le Cégep de Chicoutimi recevra aussi une aide financière d'un peu plus de 10,8 millions de dollars pour faire l'acquisition de matériel à la suite de l'actualisation du programme d'études Techniques de pilotage d'aéronefs, autorisée l'automne dernier.

