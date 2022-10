Après 21 ans comme grand patron de la Coupe Rogers et de l'Omnium Banque Nationale, Eugène Lapierre cède sa place à la direction du tournoi de l'ATP et de la WTA.

Lapierre et Tennis Canada en ont fait l'annonce au cours d'une conférence de presse au stade IGA, jeudi.



Valérie Tétreault, qui était jusque-là directrice des communications chez Tennis Canada, le remplacera.

Lapierre, qui était également vice-président principal du tennis professionnel au Québec, demeurera dans l'organisation à titre de consultant et se concentrera sur des projets spéciaux au Québec, notamment la promotion d'un meilleur accès à des courts de tennis à longueur d'année, une vision et un plan à long terme pour le tournoi de Montréal, tout en apportant son soutien à la nouvelle directrice du tournoi.

En tant que joueur, il a dominé sur la scène provinciale chez les moins de 16 ans et moins de 21 ans, en plus d'occuper le quatrième rang dans la catégorie ouverte. En 1978, il est devenu entraîneur et professionnel de club, puis directeur technique de Tennis Québec jusqu'en 1993, où il s'est joint à Tennis Canada.

Lapierre a joué un rôle de premier plan dans la plupart des tournois importants de tennis au Québec pendant plus de 20 ans. Après avoir été nommé directeur adjoint des Internationaux de tennis du Canada en 1999, il en est devenu l'unique directeur en 2001.

De son côté, Tétreault aussi est une ancienne joueuse. Elle a porté les couleurs du Canada à la Fed Cup (aujourd'hui la Coupe Billie-Jean-King) de 2007 à 2010. Elle a annoncé sa retraite en décembre 2010, à 22 ans, quelques mois après s'être hissée au 112e rang mondial, un sommet personnel.

En 2011, elle s'est jointe à Tennis Canada en tant que coordonnatrice des communications et est devenue la directrice de ce service en 2018.

Tennis Canada a également annoncé d'autres changements dans la direction du bureau de Montréal, notamment la promotion d'Anne Belliveau au poste de cheffe des revenus et du marketing, ainsi que celle de Marie-Renée Boisclair au poste de cheffe des finances.