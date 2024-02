Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a affirmé mardi avoir rempli les objectifs établis en 2023, dont celle de faire diminuer les crimes par arme à feu sur le territoire de la métropole québécoise.

Ainsi, le SPVM a confirmé une baisse de 26% des évènements (décharges, meurtres et tentatives de meurtre) liés aux armes à feu au cours de l’année dernière.

«Les différentes stratégies qui allient la répression, la prévention et le partenariat ont porté leurs fruits en 2023», a expliqué en conférence de presse le chef de la Direction des services spécialisés, qui a parlé de la lutte contre la violence armée, Marc Charbonneau.

«L’important travail réalisé par nos partenaires communautaires, institutionnels et gouvernementaux» a-t-on aussi souligné pour expliquer cette baisse.

M. Charbonneau a précisé que le SPVM a effectué 351 arrestations en lien avec les armes à feu en plus d’avoir saisi 774 armes à feu.

«L’Équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles (EMIE), déployée en janvier 2023, a permis d’aller à la rencontre de plus de 6000 jeunes du primaire et du secondaire», a aussi indiqué le corps policier via un communiqué.

La stratégie de recrutement a aussi fonctionné

La police de Montréal a aussi dépassé son objectif de recrutement au sein de son service en recrutant 362 personnes, dont 50 retraités, l'an dernier. C'est la première fois en cinq ans que le SPVM note une augmentation de ses effectifs.

À la fin de l’année 2023, l’effectif du SPVM s’établissait à 4580 comparativement à 4489 l'an dernier.

«Il reste beaucoup de travail à faire. On compte embaucher 400 nouvelles recrues pour 2024 afin d'atteindre le plein emploi», a mentionné Vincent Richer, chef de la Direction des services organisationnels lors de la conférence de presse.

Notons qu'une personne sur cinq recrutées provient de la diversité «contribuant ainsi à une meilleure représentativité du personnel policier dans la communauté montréalaise.»

Également présent lors de la conférence de presse, le chef de la police montréalaise Fady Dagher a souligné que le SPVM orientera ses efforts dans les prochaines années afin de «se mériter la confiance de toutes les populations de Montréal» tout en étant «craint du monde criminel.»

Le SPVM entend aussi «retrouver pleinement la capacité d’agir.»

Note de la rédaction: la version initiale de cet article attribuait des citations à Cédric Couture, chef de la Direction des services de proximité, alors qu'elles avaient été prononcées par Marc Charbonneau, chef de la Direction des services spécialisés. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.