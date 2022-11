Les ingénieurs et travailleurs de Twitter ont la vie dure après que leur nouveau patron, Elon Musk, leur a donné le choix de s'engager à travailler «extrêmement fort» ou de démissionner avec une indemnité de départ.

Bien que le nombre d’employés ayant accepté l'offre de Musk soit encore inconnu, la nouvelle série de départs signifie que la plate-forme continue de perdre des travailleurs alors qu’elle se prépare pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l’un des événements les plus suivis sur Twitter, qui pourrait submerger ses systèmes si les choses tournent mal.



Des centaines d’employés ont signalé qu’ils partaient avant la date limite de jeudi fixée par Musk, publiant des messages d’adieu, un emoji de salut ou d’autres symboles familiers pour les employés de Twitter sur le réseau de messagerie interne Slack de l’entreprise, selon les employés qui y ont toujours accès. Des dizaines de personnes ont également annoncé sur Twitter qu'elles quitteraient après la date limite.

«Les meilleures personnes restent, donc je ne suis pas très inquiet», a pour sa part tweeté Musk jeudi soir en réponse à la vague de départs.

Un certain nombre d'employés ont également utilisé un forum privé en dehors du forum de messagerie de l'entreprise pour discuter de leur départ prévu, posant des questions sur la façon dont cela pourrait compromettre leurs visas américains ou s'ils obtiendraient l'indemnité de départ promise, selon un employé licencié plus tôt cette semaine.

La direction de Twitter a envoyé un email non signé après la date limite annonçant que les bureaux seraient fermés et que l'accès aux badges des employés serait désactivé jusqu'à lundi. Aucune raison n'a été donnée, selon un salarié qui a opté pour un départ volontaire jeudi. En soirée, il avait toujours accès à Slack.

«À tous les tweeps qui ont décidé de faire d'aujourd'hui votre dernier jour : merci d'avoir été des coéquipiers incroyables à travers les hauts et les bas. J'ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite», a tweeté une employée, Esther Crawford, qui reste dans l'entreprise et qui a travaillé sur la refonte du système de vérification de la plateforme.

Depuis qu'il a repris Twitter il y a moins de trois semaines, Musk a licencié la moitié des 7500 employés à temps plein de l'entreprise et un nombre incalculable de sous-traitants responsables de la modération du contenu et d'autres aspects cruciaux. Il a licencié des cadres supérieurs dès son premier jour en tant que propriétaire de Twitter, tandis que d'autres sont partis volontairement dans les jours qui ont suivi. Plus tôt cette semaine, il a commencé à licencier un petit groupe d'ingénieurs qui l'avaient contesté publiquement ou dans le système de messagerie interne de l'entreprise.

Puis dans la nuit de mercredi, Musk a envoyé un email au personnel restant de Twitter, affirmant qu'il s'agissait d'une société de logiciels et de serveurs, et il a demandé aux employés de décider d'ici jeudi soir s'ils souhaitaient continuer à faire partie de l'entreprise.

Musk a écrit que les employés «devront être extrêmement hardcore» pour construire «un Twitter 2.0 révolutionnaire» et que de longues heures à haute intensité seront nécessaires pour réussir.

Mais dans un email envoyé jeudi, Musk a fait marche arrière sur son insistance pour que tout le monde travaille depuis le bureau. Son rejet initial du télétravail avait froissé de nombreux employés qui avaient survécu aux licenciements.

Il a calmé le jeu dans un autre email aux employés, écrivant que «tout ce qui est requis pour l'approbation est que votre responsable assume la responsabilité de s'assurer que vous apportez une excellente contribution». Les travailleurs devraient également avoir «des réunions en personne avec vos collègues à une cadence raisonnable, idéalement une fois par semaine, mais pas moins d'une fois par mois».

Twitter n'a pas répondu aux demandes de commentaire de The Associated Press.