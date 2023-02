Les dernières données de la Sun Life démontrent que le nombre de demandes de règlements pour des médicaments pour le traitement de troubles de santé mentale chez les jeunes a «explosé» durant la pandémie au Canada.

En effet, pour la période de 2019 à 2021, les demandes de règlements ont augmenté de 24% chez les 30 ans et moins. Le groupe des 30 à 39 ans a également observé une hausse de 13%. De plus, la Sun Life a enregistré une augmentation de 51% des demandes de règlements pour des spécialistes paramédicaux en santé mentale chez les personnes de moins de 35 ans.

Cette période semble avoir été plus difficile chez les femmes. Les demandes liées aux troubles mentaux représentaient 40% des demandes de ce groupe, alors que ce pourcentage est resté stable chez les hommes, à 30%.

À VOIR | Quand les enfants deviennent les oubliés de la santé mentale

 

La Sun Life estime que le stress et les difficultés liés à la pandémie sont en partie la cause expliquant ces statistiques alarmantes. Mais d’un autre côté, ces données sont potentiellement une indication d’une «augmentation de la sensibilisation et de la discussion autour des problèmes de santé mentale».

«Avoir des conversations ouvertes et positives sur la santé mentale est une première étape très importante [...] Lorsqu’il est question de traitement en santé mentale, il n’existe pas d’approche universelle. L’important est d’obtenir le bon traitement, au bon moment, par la bonne personne.» Sam Mikail, directeur aux solutions en santé mentale à la Sun Life

Toujours selon les données de la société canadienne, les principales causes de demandes de règlements invalidité sont les troubles de santé mentale. Pour les personnes de moins de 44 ans, ces causes représentent plus de la moitié des demandes, a précisé la conseillère aux relations publiques chez la Sun Life, Ariane Richard, par courriel.

Mme Richard avance que la recherche démontre que la gravité et la durée d’un trouble de santé mentale sont réduites dès que la personne a accès à des soins.

«Il est donc nécessaire de s’assurer que chaque personne ait accès à un traitement précoce afin d’accroître ses chances de guérir plus rapidement et d’avoir de meilleurs résultats à long terme», conclut-elle.