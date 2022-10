Un restaurateur new-yorkais a banni le comédien britannique James Corden de son établissement après avoir révélé que le célèbre animateur avait été «extrêmement méchant» à l’endroit de ses employés, et ce, à deux reprises.

Dans une publication publiée sur Instagram lundi, Keith McNally a raconté que N. Corden n’était plus le bienvenu à son restaurant, le Balthazar.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«James Corden est un acteur très talentueux, mais il est un crétin d’homme et le client le plus abusif que mes serveurs ont eu en 25 ans», a lancé M. McNally sur les réseaux sociaux.

À lire également:

La vedette internationale s’est par la suite excusée au restaurateur, qui a par la suite réagi avec humour.

«Si James Corden me laisse animer son Late Late Show pendant 9 mois, il ne sera plus banni du Balthazar, a-t-il souligné. Je plaisante, mais quelqu’un qui présente ses excuses à quelqu’un comme moi et mes employés ne mérite pas d’être banni.»

CTV News n’a pas encore eu de réponses de la part des représentants de James Corden afin de réagir au dossier.

M. McNally a d’abord rapporté sur Instagram que l’animateur de fin de soirée avait visité son restaurant en juin, où il avait fait preuve d’une «extrême méchanceté» à l’endroit du personnel après avoir trouvé un cheveu dans sa nourriture.

«Bien que ce soit horrible, cela arrive plutôt souvent dans tous les restaurants», a-t-il avancé.

«James Corden a été très désagréable envers mon gérant et a dit: Donnez-nous une autre tournée de cocktails sur le champ et je n’aurai pas à écrire un avis négatif sur le web», a ajouté le restaurateur.

Lors de sa dernière visite au restaurant le 9 octobre dernier, M. McNally raconte que James Corden a renvoyé un plat en cuisine après avoir trouvé du blanc d’œuf dans l’omelette de sa femme.» Les employés ont refait le repas, mais avec des frites plutôt qu’avec une salade d’accompagnement. Selon le restaurateur de New York, c’est à ce moment que James Corden s’est mis à crier.

«Vous êtes incapables de faire votre travail! Peut-être que je devrais aller en cuisine et refaire l’omelette moi-même!»

Le gérant s’est alors excusé à l’acteur et a apporté du champagne à sa table.

James Corden n’a pas encore répondu publiquement au témoignage de M. McNally.