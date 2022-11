Le chef du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), Fady Dagher, deviendra le nouveau chef de police du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), selon la journaliste de Noovo Info Marie-Michelle Lauzon.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, présentera le nouveau chef lors d'une conférence de presse, jeudi à l'Hôtel de ville de Montréal.

«Le comité exécutif, le conseil municipal ainsi que le conseil d’agglomération devront tous se prononcer, d’ici le 22 décembre, sur cette nomination. Ultimement, le Conseil des ministres du Québec devra approuver ce choix, une étape qui devrait avoir lieu en janvier. L’entrée en poste suivra», a expliqué la Ville de Montréal par voie de communiqué.

Le SPVM a démarré à l’été 2022 un processus de consultation citoyenne afin de cerner le type de profil désiré par la population pour pourvoir ce poste. Une approche similaire avait été utilisée à Toronto. L’ancien chef du SPVM, Sylvain Caron, avait décidé de prendre sa retraite avant la fin de son mandat pour des raisons personnelles, en mars dernier. Ensuite, Sophie Roy a été sélectionnée à titre de cheffe intérimaire du service de police.

M. Dagher héritera du dossier de la violence armée dans la métropole. Avant la dernière campagne électorale, Québec a annoncé un investissement de 250 M$ afin d’embaucher plus d’agents au SPVM. On estime que cette somme permettra au SPVM de se doter de 225 policiers supplémentaires. La Ville de Montréal avait déjà planifié engager un nombre similaire d’agents. C’est donc dire qu’environ 450 agents de plus devraient être en opération sur le territoire de la d’ici cinq ans.