«Je n'ai plus envie ni de forces.» Xavier Dolan aurait révélé à un média espagnol qu’il renoncerait au cinéma et mettrait ainsi fin à sa carrière de réalisateur.

Selon le média El Pais, le Québécois aurait expliqué qu’il était épuisé et que ces œuvres n’obtenaient pas les résultats escomptés.



«Presque personne ne voit ce que je fais. J'ai trop de déceptions», aurait confié le cinéaste de 34 ans.

Un article de La Presse rapporte que Xavier Dolan a affirmé aux médias espagnols que «l’art est inutile et se consacrer au cinéma est une perte de temps». Le cinéaste a toutefois nié le tout dans une publication Instagram.

«Bien sûr que l'art importe. Bien sûr que le cinéma n'est pas une perte de temps. Des fois, les mots sortent en dehors de leur contexte et des choses se perdent avec les traductions», a-t-il répliqué. «Je m'expliquerai plus tard. Et surtout, je vais bien lol.»

Depuis 2009, Xavier Dolan a réalisé plusieurs longs-métrages notables, dont J’ai tué ma mère ainsi que Mommy, qui ont été acclamés au Festival de Cannes.

Il avait récemment écrit et réalisé la minisérie La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé en 2022, disponible sur la plateforme Club Illico.

M. Dolan avait évoqué précédemment qu’il songeait à quitter le monde du cinéma en raison de la pression dans le milieu.

Lors d’un entretien avec le quotidien El Mundo, le réalisateur a affirmé qu’il comptait se construire une maison à la campagne et s’y réfugier avec ses amis afin de «regarder le monde brûler».