Félix Auger-Aliassime savait qu'Acapulco était reconnue pour ses plongeons des falaises et ses célèbres plages, mais le Québécois espérait également que cette ville mexicaine devienne la destination pour lui permettrait de retrouver de la constance dans son jeu.



Toutefois, malgré le fait qu'il se soit adjugé la première manche 6-2 contre le jeune Italien âgé de 21 ans Flavio Cobolli, Auger-Aliassime a concédé les deux suivantes 6-3 et 6-2. Il s'est ainsi incliné au premier tour de l'Omnium du Mexique au bout d'une heure et 57 minutes de jeu, lundi soir.

Le tennisman classé 30e au monde a conclu la rencontre avec cinq as, 15 fautes directes et neuf doubles fautes. Il a aussi gagné neuf jeux au service, et réalisé deux bris en quatre opportunités.

Pour sa part, Cobolli a terminé le duel avec quatre as, 10 fautes directes, deux doubles fautes, 10 jeux gagnés au service et quatre bris en six occasions.

Cobolli affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre la cinquième tête de série, le Grec Stefanos Tsitsipas, et le Russe Roman Safiullin.