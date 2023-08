Félix Auger-Aliassime a subi une cinquième défaite consécutive en s'inclinant en deux manches de 6-4 et 6-4 face à Max Purcell mardi à l'Omnium Banque Nationale de Toronto.

Félix n'a pas gouté à la victoire en simple sur le circuit de l'ATP depuis le mois de mai, alors qu'il avait vaincu l'Espagnol Pablo Llamas Ruiz (146e) à Lyon.



Force est d'admettre que Purcell, 78e raquette mondiale, a offert un match sans faille pour venir à bout du favori de la foule. L'Australien a brisé FAA dès le premier jeu du match avant de filer avec la première manche en 39 petites minutes.

Au deuxième engagement, le joueur issu des qualifications a brisé rapidement son adversaire puis a confirmé le bris pour prendre les devants 3 à 1. Le droitier a par la suite filé vers sa première victoire (lui aussi) depuis le mois de mai sur la terre battue de France.

Auger-Aliassime n'était pas le seul Canadien en action du côté de Toronto mardi. Gabriel Diallo a causé une surprise en venant à bout du Britannique et 21e joueur mondial Daniel Evans en deux manches de 7-6 et 7-5. Il s'agit d'une première victoire sur le circuit de l'ATP pour le Montréalais de 21 ans.

En double, Vasek Pospisil fait équipe avec Nicolas Mahut et ils ont eu raison de la paire canadienne formée de Benjamin Sigouin et Kelsey Stevenson par la marque de 7-5 et 6-4. Un peu plus tôt, les Canadiens Peter Polansky et Adil Shamasdin ont baissé pavillon devant les Allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz en deux manches de 6-3 et 6-2.