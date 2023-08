Félix Auger-Aliassime se présente aux Internationaux des États-Unis au coeur d'une séquence difficile en ayant perdu huit de ses dix derniers matchs. Le Québécois affrontera le favori local MacKenzie McDonald, au premier tour lundi.

Malgré ses récents insuccès, Auger-Aliassime se dit dans un bon état d'esprit lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada, et il est confiant de retrouver le chemin du succès.



«Je me dis qu'avec les efforts, le travail et la discipline les choses vont rentrer dans l'ordre à un moment», a expliqué la 15e raquette mondiale. «Je ne sais pas quand exactement, mais je vois une progression et je retrouve de bonnes sensations lors des matchs d'entraînement, donc j'espère que ça va se traduire en tournoi très bientôt.»

«FAA» pourrait être opposé à Novak Djokovic dès le quatrième tour mais, avant tout, il doit se concentrer sur McDonald qui a fait tomber Milos Raonic lors de l'Omnium Banque Nationale à Toronto, il y a quelques semaines.

«Il y a un premier match à jouer. Si je le gagne, le tournoi continue. Je peux continuer d'aller très loin avec les ambitions que j'ai dans ma carrière.» - Félix Auger-Aliassime

Lors de la journée de jeudi, Auger-Aliassime s'est entraîné avec Jannik Sinner, qui est présentement au 6e rang mondial à seulement 22 ans, un sommet au classement que le Québécois avait atteint au même âge l'an dernier. Même si ces temps semblent bien lointains, il ne semble pas oublier ses objectifs.

«C'est sûr que c'est plus facile quand je gagne beaucoup de matchs, c'est naturel, je ne me pose pas de questions et je suis en confiance. Là, je fais un effort conscient de me dire qu'il s'est passé des choses, mais chaque tournoi est une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité.»

Du sixième échelon, Auger-Aliassime a perdu neuf places au classement par rapport au début de l'année au cours de laquelle il présente une fiche de 14 victoires et autant de revers. Malgré tout, il conserve toujours une excellente attitude, du moins, lorsque vient le temps de rencontrer la presse.

«Je ne suis pas dans un mauvais été d'esprit. Ça a déjà été mieux évidemment en termes de confiance, mais j'ai toujours les mêmes ambitions. Avec mes récents résultats, peut-être que personne ne s'attend à ce que je gagne le tournoi, mais si je le gagne ce sera une belle histoire en tout cas.»

Auger-Aliassime aura un entourage légèrement modifié pour la quinzaine par rapport à l'année dernière, alors que Tony Nadal n'est pas à New York pour le tournoi.

«Tony n'est pas présent physiquement, mais nous sommes toujours en contact. C'est un peu un consultant. Il est en contact avec Fred, avec moi. On peut toujours lui parler quand on veut.»

