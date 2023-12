Le Service de police de Winnipeg est à la recherche de trois suspects à la suite de l'agression d'une femme, qui a été agressée, enfermée dans un immeuble à logements du Manitoba, puis jetée dans une benne à ordures au début du mois de décembre – un événement que les enquêteurs qualifient de «troublant».

Ce texte est traduction d'un article de CTV News.



Selon les autorités, les agents se sont rendus à l'hôpital le 10 décembre, rapportant qu'une femme souffrait de nombreuses blessures physiques.

La police a indiqué que la femme, âgée de 27 ans, avait été forcée de se rendre dans un immeuble à logements du Manitoba, rue Carlton, où elle a été agressée physiquement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle a également ligotée pendant une longue période.

Le sergent Gary Mathez, de l'unité des crimes sexuels du service de police, indique que la femme a été ligotée à partir de l'après-midi du 9 décembre.

«Nous pensons que la victime a été maîtrisée d'une telle manière qu'elle ne pouvait plus se défendre», a-t-il déclaré.

Les enquêteurs affirment que les suspects ont finalement forcé la femme, qui était toujours attachée, à entrer dans une benne à ordures et l'ont abandonnée le 10 décembre. Selon la police, quelqu'un a entendu ses appels à l'aide et elle a été transportée à l'hôpital.

M. Mathez pense que la victime est restée dans la benne à ordures pendant au moins une heure. «Je ne sais pas si elle aurait pu se libérer sans l'aide de quelqu'un», a-t-il avancé.

M. Mathez a ajouté que la plupart des éléments de preuve dans cette affaire ont été filmés par vidéosurveillance. «C'est troublant et c'est un mépris total pour toute forme de vie humaine.»

Au moment d'écrire ces lignes, on ne pense pas que la victime connaissait l'un des suspects.

«Cette adresse était auparavant inconnue de notre victime», a expliqué M. Mathez. «Elle s'y rendait en compagnie d'une autre personne que nous cherchons toujours à retrouver.»

La victime s'y est rendue avec une autre personne qui l'a amenée dans cette résidence et qui la connaissait bien mieux qu'elle», a mentionné M. Mathez.

La police a déclaré que deux personnes, un homme et une femme, ont été arrêtées en lien avec l'événement du 14 décembre.

La police recherche toujours Joey Michael Audy, 35 ans, Evelyn Marie McKay, 40 ans, et Romeo Chris Miles, 27 ans. Audy est recherché pour tentative de meurtre, tandis que Miles et McKay sont recherchés pour vol et séquestration.

Aucune des accusations portées contre ces trois personnes n'a été prouvée devant un tribunal.

Si quelqu'un aperçoit les suspects en public, il lui est demandé d'appeler immédiatement le 911 et de ne pas s'approcher d'eux.

-Un texte de Charles Lefebvre pour CTV News