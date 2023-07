Le nouveau ministre du Logement et de l'Infrastructure du Canada affirme que fermer la porte aux nouveaux arrivants n'est pas la solution aux problèmes de logement du pays, et a plutôt dit vouloir favoriser la construction de plus de maisons pour composer avec des flux d'immigration plus élevés.

Sean Fraser, qui était auparavant ministre de l'Immigration, a prêté serment mercredi matin dans le cadre d'un remaniement ministériel du gouvernement libéral visant à présenter une nouvelle équipe avant les prochaines élections fédérales.

La forte croissance démographique due à l'immigration accroît la pression sur la demande de logements, à un moment où le pays est aux prises avec une crise d'abordabilité.

«La réponse est, du moins en partie, de continuer à construire plus de logements», a déclaré M. Fraser aux journalistes, après avoir prêté serment.

«Mais j'exhorterais à la prudence quiconque croit que la réponse à nos problèmes de logement est de fermer la porte aux nouveaux arrivants», a-t-il ajouté.

La décision de Justin Trudeau de confier le dossier fédéral du logement au député de la Nouvelle-Écosse a été saluée par des experts, qui affirment que les libéraux ont besoin d'un bon communicateur dans ces fonctions, alors que les Canadiens sont confrontés à une crise d'abordabilité.

Logements et infrastructure vont de pair

Dans le cadre du remaniement, le dossier du logement a été fusionné avec celui des infrastructures et des collectivités.

Sean Fraser a déclaré que l'objectif est d'examiner les projets de logement et d'infrastructure ensemble, plutôt que de manière isolée.

«Si nous encourageons les villes et les communautés à construire plus de logements là où les infrastructures existent déjà ou là où elles sont prévues, nous serons en mesure d'obtenir davantage de progrès pour chaque dollar public investi», a-t-il affirmé.

Ahmed Hussen, devenu ministre du Logement en 2021, a été critiqué pour sa gestion du dossier, alors que la crise du logement s'aggravait à travers le pays. M. Hussen reste au Cabinet en tant que ministre du Développement international.

«La sélection de Sean, je pense, est une reconnaissance que le travail nécessite fondamentalement de l'énergie, de l'urgence et de la passion afin de pouvoir rivaliser efficacement avec le message que (le chef conservateur) Pierre Poilievre a mis de l'avant», a détaillé Tyler Meredith, ancien chef de la stratégie et de la planification économique du gouvernement Trudeau.

Pierre Poilievre a blâmé le gouvernement Trudeau pour la crise, ainsi que les «gardiens» municipaux pour avoir fait obstacle à de nouveaux développements.

Sean Fraser, 39 ans, a reconnu lors de la conférence de presse que l'abordabilité du logement est un défi majeur auquel sont confrontés en particulier les jeunes Canadiens.

«C'est un vrai défi pour les personnes de mon âge et moins qui essaient d'entrer sur le marché, mais c'est aussi un défi pour les familles à faible revenu», a évoqué M. Fraser.

«Il n'y a pas de solutions simples, mais si nous continuons à proposer des mesures qui aident à constituer plus de logements, qui aident à faire en sorte qu'il soit plus facile pour les gens d'entrer sur le marché et à s'assurer que nous offrons des protections aux familles à faible revenu, en particulier dans les situations de location vulnérables, nous allons pouvoir faire une différence significative», a affirmé le ministre.

La crise du logement qui était autrefois associée à Vancouver et à Toronto touche maintenant tous les coins du pays, et les experts disent qu'une pénurie de logements en est à l'origine.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement estime qu'en plus du rythme actuel et normal de construction, il faudrait créer au Canada 3,5 millions de logements supplémentaires pour rétablir l'abordabilité d'ici 2030.

Carolyn Whitzman, experte en politique du logement et professeure associée à l'Université d'Ottawa, salue la décision du gouvernement de combiner le logement et l'infrastructure au sein d'un même ministère.

«Le logement est une infrastructure: c'est essentiel pour le fonctionnement d'une société, aussi essentiel que l'eau et les égouts, les hôpitaux et les écoles», a-t-elle déclaré.

Mme Whitzman souligne par ailleurs que M. Fraser est un «communicateur assez efficace» et que son expérience au portefeuille de l'Immigration pourrait l'aider dans le dossier du logement, car une croissance démographique record ajoute encore plus de pression sur la demande de logements.

