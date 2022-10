La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a démenti l’annonce de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville, disant que l’autoroute Ville-Marie serait fermée pendant deux semaines en décembre prochain.

Le chef de l’Opposition officielle, Aref Salem, avait indiqué, via son compte Twitter mardi, que l’autoroute Ville-Marie serait fermée lors des deux semaines de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP 15) du 7 au 19 décembre prochain.

«On ajoute à cela à la longue liste des entraves majeures à prévoir à Montréal dans les prochains mois», a fustigé M. Salem.

«La présence policière sera accrue et permettra d’assurer la fluidité de la circulation dans le centre-ville, et le SPVM confirme que le tunnel Ville-Marie ne sera pas fermé pendant l'évènement», a répliqué Valérie Plante quelques instants plus tard sur Twitter.

Montréal est prête à accueillir la COP 15 sur la biodiversité.



Une fermeture de l’autoroute Ville-Marie surviendrait au même moment où trois voies sur six du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront inaccessibles, alors que des travaux majeurs seront réalisés du 31 octobre jusqu’en novembre 2025.

Le ministère des Transports a d’ailleurs estimé que le parcours d’un automobiliste souhaitant emprunter le pont-tunnel en direction de Montréal serait trois fois plus long. Le trajet vers la Rive-Sud serait quant à lui quatre fois plus long.