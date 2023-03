Fermeture du chemin Roxham au Québec depuis minuit, soit depuis l'entrée en vigueur samedi de l'accord entre Ottawa et Washington pour que les demandeurs d'asile soient refoulés aux passages frontaliers irréguliers. L'annonce a été faite la veille par le premier ministre Justin Trudeau à l'occasion d'une visite du président américain Joe Biden au Parlement canadien.

La nouvelle entente sur les demandeurs d’asile entre le Canada et les États-Unis ne dissuadera pas les migrants de tenter d’entrer au Canada à l’extérieur des points d’entrée officiels, soutiennent toutefois des groupes de défense de l’immigration au Québec.

Restreindre l’accès à la frontière et empêcher les migrants d’accéder à un chemin sûr vers le pays ne fera qu’encourager certains individus, a déclaré Abdulla Daoud, directeur exécutif du Centre de réfugiés basé à Montréal.

«Ce type de prise de décision (…) dans le passé a mené à la création de nombreux réseaux de passeurs», a souligné M. Daoud en entrevue vendredi à La Presse Canadienne. «Le Canada n’a jamais vraiment eu à composer avec cela, mais maintenant, je pense que nous allons voir les chiffres augmenter parce que ces individus mal intentionnés ne vont pas disparaître.»

L'accord a été décrit dans des documents américains comme un «ajout» au traité de 2004 connu sous le nom d’Entente sur les tiers pays sûrs. Ce traité empêche les gens au Canada ou aux États-Unis de traverser la frontière et de présenter une demande de statut de réfugié dans l’un ou l’autre pays, mais jusqu’à maintenant, il ne couvrait que les points d’entrée officiels.

En fin de journée vendredi, le premier ministre du Québec, François Legault, a souligné que 40 000 migrants sont ainsi entrés au Québec dans la dernière année par le chemin Roxham, officiellement fermé depuis minuit, en raison de la mise à jour de l’Entente sur les tiers pays sûrs.

Samedi, le traité a commencé à s’appliquer le long de la frontière de près de 9 000 kilomètres, y compris aux passages non officiels populaires comme le chemin Roxham au Québec.

Eva Gracia-Turgeon, directrice générale de Foyer du Monde, un organisme qui héberge temporairement des demandeurs d’asile et des migrants à Montréal, a déclaré qu’il est possible que des réfugiés potentiels qui sont déterminés à entrer au Canada finissent par mourir en empruntant des routes dangereuses pour entrer au pays.

«Il est très possible que les gens essaient de traverser en utilisant des endroits plus cachés et se retrouver coincés dans les bois pendant des jours et même y perdre la vie», a déclaré Mme Gracia-Turgeon en entrevue.

«Nous parlons également ici de familles, de femmes enceintes et de jeunes enfants qui vont traverser la frontière. Il y aura donc potentiellement plus de drame à la frontière», se désole Mme Gracia-Turgeon.

