Leylah Fernandez a surmonté un peu de rouille et des moments de nervosité en début de match avant de trouver ses repères et éliminer la Française Alizé Cornet 7-5, 6-2 en première ronde des Internationaux de tennis d'Australie, mardi.

«Ç'a été difficile d'affronter une amie», a confié la Québécoise au sujet de son adversaire.

«J'ai bien géré mes émotions, et encore plus la chaleur», a-t-elle ajouté en entretien d'après-match.

Fernandez a d'ailleurs donné le crédit à ses parents pour sa maturité, malgré le fait qu'elle n'ait que 20 ans.

«La proportion de travail mental par rapport au travail physique est environ de trois pour un», a-t-elle admis.

«C'est difficile. Tu es seule sur le terrain. La plupart du temps, il n'y a pas d'entraîneur avec toi, ou ton entraîneur ne peut discuter avec toi entre les points... Tu dois trouver des solutions seule, tu dois être ta propre 'cheerleader', ta plus grande critique, ta plus grande partisane.»

La jeune joueuse est toutefois optimiste pour la suite.

«Je veux m'améliorer, chaque jour», a-t-elle dit, sans détour.

«Je veux voir ce que mon corps et mon esprit peuvent accomplir... Je sens que je suis prête à relever les défis qui se présenteront au prochain tour»' a ajouté Fernandez.

La Lavalloise de 20 ans, 40e au monde, a fait face à des déficits de 0-2 et 1-3 en première manche avant de retrouver son rythme et gagner le premier set en 55 minutes.

Victime d'un bris dès le premier jeu du match, Fernandez a ramené le duel à service égal grâce à un bris lors du sixième jeu. Elle a mis fin à ce premier set grâce à son deuxième bris du match, lors du 12e jeu.

Fernandez s'est montrée plus efficace lors du deuxième set, particulièrement à son service, où elle n'a donné aucune chance de bris à sa rivale de 32 ans, classée 34e au monde.

Elle s'est détachée de Cornet en récoltant un bris lors du sixième jeu, pour se donner une avance de 4-2. Elle a mis fin au match avec un autre bris de service, lorsque Cornet a expédié un revers au-delà de la ligne de fond.

Fernandez a conclu le match avec deux as, une seule double faute, 25 coups gagnants et 29 erreurs directes. En comparaison, Cornet a réussi deux as mais commis sept doubles fautes, inscrit 14 coups gagnants et 32 erreurs directes.

En deuxième ronde, Fernandez affrontera une autre Française, et non la moindre, soit Caroline Garcia, quatrième tête de série.

Garcia a indiqué avoir hâte d'en découdre avec la Canadienne, qu'elle a décrite comme étant «une gauchère très talentueuse».

«Si tu veux te rendre jusqu'au bout dans un tournoi du Grand Chelem, alors tu dois battre des joueuses très coriaces... Ce sera un bon test», a-t-elle reconnu en entrevue sur le court, au sujet de Fernandez.

«Je devrai jouer à mon plein potentiel, c'est certain. Je vais m'entraîner demain (mercredi), puis me retrouver sur le terrain et tenter d'être plus agressive qu'elle», a poursuivi la droitière.

Garcia a atteint le deuxième tour grâce à une victoire de 6-3, 6-0 contre la Canadienne Katherine Sebov en 65 minutes.

Âgée de 24 ans et classée 191e au monde, Sebov en était à sa première présence au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem.

La Canadienne a livré une bonne bataille à Garcia pendant les six premiers jeux et s'est même donné deux balles de bris lors du cinquième jeu, que la Française a su effacer.

Garcia a réussi le premier bris de service du match lors du huitième jeu avant de boucler le premier set en gagnant les quatre points à son service.

Au deuxième set, Garcia s'est imposée en à peine 25 minutes et n'a concédé que sept points à son adversaire.