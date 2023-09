Le Festival international du film de Toronto (TIFF) entame sa deuxième journée, vendredi, après une soirée d'ouverture qui a attiré une foule clairsemée sur le tapis rouge dans le contexte des grèves à Hollywood empêchant de nombreuses vedettes d'assister à des événements de promotion.

Pourtant, les cinéphiles n'ont pas été découragés par le manque de célébrités, choisissant plutôt d'utiliser le festival de cette année pour célébrer l'art du cinéma et les travailleurs de l'industrie.

Dean Dobono, résidant d'Oakville, en Ontario, dit avoir fait la queue pendant plus de sept heures pour voir le film de la soirée d'ouverture, The Boy and the Heron

Kuuku Quagraine, un autre amateur d'animation qui fait la file pour voir le nouveau film très attendu de Hayao Miyazaki, a déclaré qu'il voulait célébrer les gens qui aiment et font des films, pas seulement les vedettes.

Les célébrités ont toujours été un énorme attrait au TIFF, et plusieurs premières mondiales très attendues vendredi soir ne verront pas de vedettes fouler le tapis rouge.

Parmi ces titres qui font beaucoup jaser, on retrouve la comédie Dumb Money, mettant en vedette Seth Rogen, Pete Davidson et Shailene Woodley, ainsi que le suspense de Netflix Reptile, avec Benicio Del Toro et Justin Timberlake. Seuls les réalisateurs et les producteurs feront la promotion des films.

Avec si peu de célébrités présentes, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a eu toute la tribune pour la soirée d'ouverture.

Duncan Crabtree-Ireland, directeur général national et négociateur en chef de la SAG-AFTRA, a affirmé qu'ils étaient prêts à utiliser le festival comme plateforme pour faire passer leur message.

Les syndicats de scénaristes et d'acteurs hollywoodiens cherchent chacun à obtenir une meilleure rémunération et une meilleure protection de l'emploi dans leurs contrats de travail conclus avec l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision.