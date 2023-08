Enfilez votre chapeau de cowboy : le deuxième festival LASSO de Montréal est à nos portes.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Le son du country résonnera au parc Jean-Drapeau ce vendredi et samedi, avec des mégastars de Nashville, des chouchous indie-folk et des talents locaux en tête d'affiche.

Voici un aperçu des artistes que vous pourrez voir ce week-end :

CHRIS STAPLETON

Quand : Le 19 août à 21h20

Où : Scène Bell LASSO

Le méga-star de la musique country Chris Stapleton n'a besoin que de peu d'introduction ; sa liste de distinctions est aussi longue que ses cheveux.

Il a été reconnu par l'Academy of Country Music comme l'artiste de la décennie. Son travail en tant qu'artiste solo a été largement acclamé, avec son album de 2015 Traveller qui est devenu quadruple platine.

Le chanteur de Tennessee Whiskey «fait partie des stars de la musique country les plus authentiques au monde», selon Lasso.

KANE BROWN

Quand: Le 18 août à 21h20

Où : Scène Bell LASSO

La sensation country du Tennessee, Kane Brown, s'est d'abord fait connaître sur les réseaux sociaux en publiant des reprises de chansons sur Facebook et en attirant un énorme public dès 2014.

Des années plus tard, le chanteur de Heaven et Used to Love You Sober est le premier artiste à atteindre simultanément la première place des cinq palmarès country de Billboard et est un lauréat de plusieurs American Music Awards.

Le festival Lasso écrit que Kane a «ouvert de nouvelles voies» dans son genre en «expérimentant avec des rythmes de trap, plus futuriste et diversifié de la musique country» et en collaborant avec une grande variété d'artistes.

ELLE KING

Quand : Le 19 août à 18h05

Où : Scène Coors Original PRAIRIE

La chanteuse d'Ex's & Oh's, Elle King a été sélectionnée aux Grammy Awards à quatre reprises. Elle King, fille de l'acteur Rob Schneider, a tourné avec Chris Stapleton en 2022.

Parmi ses chansons, on peut citer Drunk avec Miranda Lambert et America's Sweetheart.

JAKE OWEN

Quand : Le 18 août à 20 h 10

Où : Scène Coors Original PRARIE

Le chanteur de Down to the Honkey-Tonk, Jake Owens, a été un habitué des classements de musique country depuis ses débuts en 2006.

L'artiste originaire de la Floride est connu pour des succès tels que Barefoot Blue Jean Night et Alone With You, avec 10 singles numéro un à son actif.

Lasso décrit son style comme «décontracté», ce qui en fait un «spectacle live incroyable où les fans chantent en chœur».

PRISCILLA BLOCK

Quand: Le 18 août à 15h45

Où : Scène Bell LASSO

L'auteure-compositrice-interprète de la Caroline du Nord à Nashville, Priscilla Block, a été signée après que sa chanson Just About Over You soit devenue virale sur TikTok en 2020, accumulant des millions de vues et donnant lieu à une campagne de financement participatif pour l'enregistrer.

Lasso décrit Priscilla Block comme «l'une des nouvelles artistes les plus passionnantes de la musique country, avec une voix authentique qui en a fait une véritable chouchoute des réseaux sociaux».

D'autres chansons populaires incluent Thick Thighs et My Bar.

FRANCIS DEGRANDPRÉ

Quand : Le 18 août à 14 h

Où : Scène Coors Original PRAIRIE

Né à Berthierville, au Québec, Francis Degrandpré a fait son apparition sur les écrans de télévisions québécois en 2020 en tant que concurrent de l'émission La Voix.

Son premier album, intitulé Soir de quai, est sorti en mai 2022 et comprend des chansons populaires telles que Colorado et Ta toune préférée.

Lasso déclare que sa voix captivera le public ce week-end.

LES HAY BABIES

Quand : Le 18 août à 17h05

Où : Scène Coca-Cola RANCH

Le trio néo-brunswickois Les Hay Babies revient à Montréal.

Les lauréats du Prix de musique folk canadienne se sont formés au début des années 2010, commençant par des spectacles au Québec et dans les Maritimes avant de partir en tournée en Europe.

Qualifié de «l’un des groupes les plus aimés du Canada et du Québec» par Lasso, le groupe est à l’origine de chansons folks telles que Fil de téléphone et La Bear Song.

AUTRES SPECTACLES