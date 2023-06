En raison des feux qui sévissent, les résidents de la ville de Chibougamau devront attendre «au moins jusqu'à samedi» avant de pouvoir réintégrer leurs domiciles, a confirmé la mairesse Manon Cyr lors d'un point de presse mercredi.

«Il y a encore beaucoup d'incertitude et on surveille les conditions météo. On souhaite que la SOPFEU puisse faire son travail», a expliqué Mme Cyr.

 

Au moins 7000 personnes ont dû être évacuées mardi soir.

La Ville de Chibougamau a ordonné une évacuation préventive à la suite de la recommandation de la SOPFEU, en raison de la progression rapide des feux de forêt. Des milliers d'évacués se sont réfugiés à Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un trajet qui devait normalement durer trois heures, a d'ailleurs duré près de sept heures, en raison de l'achalandage.

Voyez le compte-rendu de Marc-Antoine Mailloux présenté au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Marie-Christine Bergeron dans la vidéo liée à l'article.

«Bonne nouvelle, les équipes de la SOPFEU veulent faire une attaque à la pointe au feu numéro 334 qui était le plus redouté pour la Ville», a expliqué la mairesse Cyr lors d'un court point de presse.

La mairesse Cyr demeure toutefois confiante de pouvoir prendre le dessus sur la situation.

Mercredi en matinée, une centaine de récalcitrants qui refusaient de quitter les lieux malgré la menace des feux de forêt, malgré les demandes répétées des autorités.