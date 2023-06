Noovo Info est sur le terrain pour relayer toute l’information sur les feux de forêt qui font rage en Abitibi-Témiscamingue, au Nord-du-Québec, sur la Côte-Nord et en Mauricie.

Feux de forêt: pour tous les détails en direct du mardi 13 juin, cliquez ici.

18h40 | La foudre sera à surveiller dans les prochaines heures

Les averses prévues dans les prochaines heures pourraient aider à contenir les incendies, mais aussi à les nourrir, car la foudre risque de déclencher de nouveaux feux.

Une quantité peu significative de pluie tombera sur les régions du Québec touchées par les principaux feux de forêt dans les prochaines heures, mais «malheureusement, ces pluies pourraient être accompagnées de foudre» et pourraient donc déclencher d'autres incendies, selon le météorologue.

14h03 | Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, affirme que le feu près de Normétal est contenu, que les modèles météo sont favorables et que le processus de réintégration commence.

«À date, on a sauvé des vies, sauvé nos infrastructures névralgiques et sauvé nos communautés», a-t-il indiqué en ajoutant que le combat n'était pas terminé et qu'il allait probablement durer tout l'été.

13h58 | Une vingtaine de chats sauvés des feux de forêt prêts à se faire adopter

Les Montréalais intéressés et prêts à accueillir un chat peuvent le faire sans frais du 12 juin au 16 juin 2023 à la SPCA de Montréal.

13h20 | Le ministère des Ressources naturelles lève partiellement l'interdiction des feux à ciel ouvert et de l'accès aux forêts

Les secteurs visés par l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert correspondent maintenant aux MRC et aux territoires suivants:

Nord-du-Québec: Jamésie (991), Eeyou Istchee (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji) (993).

Jamésie (991), Eeyou Istchee (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji) (993). Côte-Nord: La Haute-Côte-Nord (95), Manicouagan (96), Sept-Rivières (971), Caniapiscau (972), Minganie (981), Le Golfe-du-Saint-Laurent (982).

La Haute-Côte-Nord (95), Manicouagan (96), Sept-Rivières (971), Caniapiscau (972), Minganie (981), Le Golfe-du-Saint-Laurent (982). Saguenay-Lac-Saint-Jean : Le Domaine-du-Roy (91), Maria-Chapdelaine (92), Lac-Saint-Jean-Est (93), Saguenay (941), Le Fjord-du-Saguenay (942).

Le Domaine-du-Roy (91), Maria-Chapdelaine (92), Lac-Saint-Jean-Est (93), Saguenay (941), Le Fjord-du-Saguenay (942). Abitibi-Témiscamingue: Témiscamingue (85), Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89).

Témiscamingue (85), Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89). Mauricie: Mékinac (35), Shawinigan (36), Trois-Rivières (371), Les Chenaux (372), Maskinongé (51), La Tuque (90).

Mékinac (35), Shawinigan (36), Trois-Rivières (371), Les Chenaux (372), Maskinongé (51), La Tuque (90). Capitale-Nationale: Charlevoix-Est (15), Charlevoix (16), La Côte-de-Beaupré (21), La Jacques-Cartier (22), Québec (23), Portneuf (34).

Charlevoix-Est (15), Charlevoix (16), La Côte-de-Beaupré (21), La Jacques-Cartier (22), Québec (23), Portneuf (34). Outaouais: Papineau (80), Gatineau (81), Les Collines-de-l'Outaouais (82), La Vallée-de-la-Gatineau (83), Pontiac (84).

Papineau (80), Gatineau (81), Les Collines-de-l'Outaouais (82), La Vallée-de-la-Gatineau (83), Pontiac (84). Laurentides: Deux-Montagnes (72), Thérèse-De Blainville (73), Mirabel (74), La Rivière-du-Nord (75), Argenteuil (76), Les Pays-d'en-Haut (77), Les Laurentides (78), Antoine-Labelle (79).

Deux-Montagnes (72), Thérèse-De Blainville (73), Mirabel (74), La Rivière-du-Nord (75), Argenteuil (76), Les Pays-d'en-Haut (77), Les Laurentides (78), Antoine-Labelle (79). Lanaudière: D'Autray (52), L'Assomption (60), Joliette (61), Matawinie (62), Montcalm (63), Les Moulins (64).

12h23 | La Nouvelle-Écosse doit se préparer à plus de feux de forêt, préviennent des experts

Des chercheurs en climatologie et en foresterie affirment que la Nouvelle-Écosse doit agir rapidement pour se préparer à d'autres incendies dans les forêts de plus en plus vulnérables de cette province.

12h16 | Feux de forêt: des risques d'orages font craindre le pire au Québec

Des risques d'orage planent sur les régions du Québec déjà aux prises avec d’importants feux de forêt. En point de presse lundi, Gerald Cheng, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada, a fait savoir que la pluie prévue sur le Québec dans les prochains jours n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. «Il y aura des averses, mais la quantité de pluie ne sera pas suffisante là où les feux de forêt sont les plus actifs. Il y a un manque de pluie. Il y a aussi des possibilités de foudre et la foudre pourrait provoquer de nouveaux feux», a-t-il expliqué aux médias.

10h15 | Bientôt moins de 4000 évacués, dit Legault

«La situation s’améliore à beaucoup d’endroits, et on devrait commencer la réintégration des évacués à Chibougamau, Lac-Barrière, Oujé-Bougoumou, Waswanipi, Obedjiwan et Lac-Simon.»

7h53 | Mise au point sur l'état des feux de forêt au Québec à venir

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a prévu se rendre à La Sarre, où se trouvent plusieurs évacués de Normétal, lundi en après-midi (13h30) pour faire le point sur l’état de situation des feux de forêt qui sévissent actuellement au Québec. Il sera accompagné du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe et de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

7h41 | Feux de forêt: les Chibougamois rentrent à la maison et le feu de Normétal contenu

La route 167 sera rouverte à la circulation à partir de La Doré. Toutefois, la mairesse de la municipalité, Manon Cyr, demande aux gens d’être conscients qu’il y a encore une bonne présence de fumée, de policiers de la Sûreté du Québec, de pompiers forestiers et de membres de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sur place. Les services médicaux fonctionnent encore au ralenti et les épiceries ne font que commencer à garnir leurs tablettes. Le feu qui menaçait la municipalité de Normétal est désormais contenu, a annoncé la SOPFEU dimanche. L’incendie qui se trouvait à 500 mètres des résidences était au cœur des préoccupations des autorités dans les derniers jours.

6h25 | Les évacuations sont maintenues en Alberta en raison des incendies de forêt



Les feux de forêt qui sont toujours actifs dans le comté de Yellowhead, à l'ouest d'Edmonton, ne se sont pas rapprochés des municipalités évacuées dimanche, mais ils empêchent toujours des milliers d’Albertains de rentrer chez eux. En Colombie-Britannique, les résidents de certaines régions du nord-est de la province ont été invités à quitter leur domicile en raison de la progression des feux de forêt.

5h56 | Des pompiers du Portugal et d'Espagne arriveront au Québec cette semaine

En plus des pompiers européens, 100 autres pompiers et une équipe de gestion de feux majeurs de 19 personnes vont arriver des États-Unis mardi et mercredi au Québec, selon la Société de protection des forêts contre le feu.