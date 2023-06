Noovo Info est sur le terrain pour relayer toute l’information sur les feux de forêt qui font rage en Abitibi-Témiscamingue, au Nord-du-Québec, sur la Côte-Nord et en Mauricie.

10h48 | «Ça pourrait évoluer rapidement pour les évacués»

Plus de 7000 Québécois sont toujours évacués en raison des feux de forêt, mais plusieurs d'entre eux pourraient réintégrer leur domicile dès les prochaines heures, selon le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

7h43 : Réouverture partielle ou complète de certains établissements de la Sépaq

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce mardi qu'elle pourra redonner un accès complet ou partiel à certains établissements qui ne sont maintenant plus visés par l'interdiction gouvernementale d'accès en forêt. Une seule destination demeure entièrement inaccessible en raison des incendies qui sévissent, soit le parc national d'Aiguebelle, en Abitibi-Témiscamingue.

6h10 : Le Canada vit actuellement sa «pire saison des incendies de forêt» du XXIe siècle

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a annoncé ce sombre bilan lundi, précisant que plus de 47 000 kilomètres carrés ont brûlé depuis le début de l’année et que 431 incendies de forêt sont actuellement actifs au Canada. L’un d’entre eux continue de menacer la communauté albertaine d’Edson, où 8400 habitants sont toujours sous le coup d’un ordre d’évacuation émis vendredi. Environ 5000 pompiers de plusieurs pays ont été déployés à travers le Canada pour aider à combattre les flammes, et des centaines d’autres devraient arriver du Chili, du Costa Rica, de l’Espagne et du Portugal dans les jours à venir.

5h51 : Mise à jour à venir sur la situation des feux de forêt au Québec

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, tiendra un autre point de presse mardi matin à 10h30 à Montréal pour présenter le plus récent état de la situation des feux de forêt au Québec.

Mardi matin, on comptait toujours 127 incendies de forêt au Québec, incluant 15 dans la zone nordique. Un peu moins d'une quarantaine d'entre eux n'étaient toujours pas maîtrisés.

5h49 : Plus de 200 évacués de la communauté d'Oujé-Bougoumou ont quitté Saguenay pour regagner leur maison lundi

Ce retour planifié s’effectue en quatre phases. Dimanche, il a été demandé aux travailleuses et travailleurs essentiels de retourner à la communauté afin de préparer le retour de l’ensemble des membres. Lundi, c'était au tour des personnes autonomes et en bonne santé. Mardi, les familles avec de jeunes enfants pourront retourner chez elles. Ensuite, les personnes qui doivent rester jusqu’à ce que la qualité de l’air dans le secteur soit acceptable seront hébergées au Cégep de Chicoutimi.

5h39 : Les incendies ont repris de la vigueur lundi, de la pluie attendue mardi

Plusieurs incendies de forêt ont repris «une certaine vigueur» lundi au Québec, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), qui espère que la pluie attendue dans plusieurs régions mardi viendra calmer l'intensité des incendies. Cependant, Environnement et Changement climatique Canada a indiqué lundi qu'une quantité peu significative de pluie tombera sur les régions du Québec touchées par les principaux feux de forêt, mais que ces pluies pourraient être accompagnées de foudre et pourraient donc déclencher d’autres incendies.