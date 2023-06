Noovo Info est sur le terrain pour relayer toute l’information sur les feux de forêt qui font rage en Abitibi-Témiscamingue, au Nord-du-Québec, sur la Côte-Nord et en Mauricie.

14h43 | Plus de 800 bêtes de ferme évacuées en Abitibi-Témiscamingue



Plus de 800 animaux de ferme qui ont été temporairement relocalisés, question de les protéger des incendies de forêt qui dévastent la région.

14h42 | Feux de forêt: la situation est «stable», environ 13 500 personnes évacuées

Ce sont environ 13 5000 personnes qui ont dû être évacuées de leur domicile en raison des feux de forêt qui sévissent un peu partout au Québec, a confirmé jeudi le premier ministre François Legault. La situation demeure toutefois «stable» dans la province.

14h22 | Des pompiers américains débarqueront bientôt au Québec, confirme le président Biden.

13h33 | Qualité de l’air: le Grand Défi Pierre Lavoie peut aller de l’avant

La Direction de la santé publique permettra au 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie de se dérouler, alors qu’il y avait des doutes quant à la tenue de l’événement en raison de la qualité de l’air dans la province.



12h05 | Fin de l'état d'urgence à Sept-Îles

La SOPFEU a contenu les feux 215 et 378, a indiqué la municipalité dans un communiqué. Ces incendies «ne sont plus préoccupants pour l’instant».

11h28 | Des évacués des feux de forêt hébergés à Québec



Arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi, les résidents de la réserve crie Waswanipi sont hébergés jusqu'à nouvel ordre au Centre de foires d'Expo-Cité.

11h24 | Poilievre aborde les feux de forêt après avoir été accusé d'un silence sur l'enjeu

En ouverture d'une mêlée de presse au foyer de la Chambre des Communes, il a déclaré que l'opposition officielle réclamait un «plan d'action national» pour renforcer la capacité du Canada face aux incendies de forêt.

11h24 | «C'est un travail colossal», affirme le ministre de la Sécurité publique

Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a fait le point jeudi sur l'état des feux de forêt au Québec soulignant que combattre les différents brasier et protéger les communautés «est un travail colossal» pour les intervenants sur le terrain.

11h18 | Les pilotes d’avion-citerne se rapprochent de la limite du temps de vol selon la loi fédérale

La réglementation fédérale permet 120 heures de vol sur une période de 30 jours, cependant, les conventions collectives qui relèvent du provincial prévoient une limite de 100 heures «à moins que la personne accepte d’en faire plus».

11h16 | Le Canada aux prises avec des centaines d'incendies de forêt

Des dizaines d'alertes sont toujours en vigueur pour la chaleur inhabituelle ou la qualité de l'air enfumée, qui fait tousser et plisser les yeux des millions de Canadiens.

10h01 | New York toujours affectée par la fumée des incendies du Canada

En matinée, l'indice de la qualité indiquait que l'air était «mauvais pour la santé» pour la grande région new-yorkaise. On évaluait même que l'air était de «très mauvaise qualité» pour le quartier Queens.

6h47 | Levée d'avertissements de smog dans les régions urbaines du Québec, incluant Montréal et Gatineau

Les avertissements de smog ont été levés jeudi par Environnement Canada dans les régions urbaines du Québec, incluant Montréal et Gatineau. Cependant, l’agence fédérale maintenait de tels avertissements et des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air pour plusieurs municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région Nord-du-Québec, qui restaient les régions les plus affectées par les feux de forêt.

6h35 | Point de presse du premier ministre du Québec à venir

Le premier ministre du Québe, François Legault, rencontrera les autorités de sécurité publique jeudi à 12h45 pour faire le point sur l'état des feux de forêt au Québec. Un point de presse suivra à 13h30. Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, et du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, Ian Lafrenière.

6h30 | État de situation sur les feux de forêt à venir

Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel tiendra un point de presse à 11h15 à la mairie de Roberval afin de faire le point sur l'état de situation des feux de forêts qui sévissent actuellement au Québec. Il sera accompagné de la ministre des Affaires municipales et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Andrée Laforest, le député d'Ungava Denis Lamothe et la députée de Roberval Nancy Guillemette.

5h30 | Feux de forêt: le nord-ouest québécois est en état de siège

De nouvelles évacuations sont nécessaires en Abitibi et dans le Nord-du-Québec en raison des incendies de forêt. Bien que la situation se soit améliorée sur la Côte-Nord en raison de la pluie, aucune précipitation n’est attendue plus à l’ouest avant lundi.