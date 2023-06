Noovo Info est sur le terrain pour relayer toute l’information sur les feux de forêt qui font rage en Abitibi-Témiscamingue, au Nord-du-Québec, sur la Côte-Nord et en Mauricie.

20h50 | Des camions autorisés sur le pont Touzel sur la Côte-Nord

Les camions unitaires de 28 tonnes et moins pourront à leur tour recommencer à circuler sur le pont Touzel, situé sur la route 138 sur la Côte-Nord, à compter de 9h samedi.

15h43 | Les prévisions de pluie sont encourageantes pour l'Abitibi, moins pour Chibougamau

Les projections de précipitations sur cinq jours, dévoilées vendredi par Environnement Canada, laissent entrevoir un répit pour l’Abitibi dans la lutte aux incendies de forêt, mais sont décevantes pour les secteurs de Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon.

12h41 | Québec entre dans «l’ère des dérèglements climatiques», dit Nadeau-Dubois

Le leader parlementaire de QS a fait allusion aux feux de forêt dans son bilan de fin de session parlementaire.

12h38 | Les pompiers usent de différentes techniques de combat pour vaincre les incendies

Peu importe le nombre d’incendies, les tactiques pour les éteindre restent en grande partie les mêmes, impliquant une combinaison d’attaques aériennes et de pompiers travaillant au sol

12h08 | Fin des travaux du comité de sécurité civile à Sept-Îles

Une semaine après la déclaration de l'état d'urgence à Sept-Îles, le coordonnateur de l’organisation municipale de sécurité civile, Denis Clements, a mis fin aux travaux du comité, vendredi matin..

11h41 | Feux de forêt: Québec offrira 1500$ aux personnes évacuées

Les personnes qui ont dû quitter leur domicile en raison des feux de forêt qui font rage dans la province recevront une aide financière de la part de Québec.

8h13 | La mauvaise qualité de l'air due aux incendies devrait rester quelques jours

La fumée et les flammes continuent d'envahir une grande partie du Canada, l'Alberta imposant de nouveaux ordres d'évacuation et le Manitoba se préparant à de violents orages générateurs d'éclairs, tandis que le reste du pays continue d'être affecté par une mauvaise qualité de l'air. Le Centre interservices des feux de forêt du Canada a déclaré qu'il y avait 431 incendies jeudi dans neuf provinces et deux territoires. C'était en baisse par rapport à 441 mercredi, le Québec ayant éteint dix incendies depuis mercredi matin.

6h00 | État de situation sur les incendies de forêt à venir

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, tiendra un point de presse vendredi à 11h sur l'état de situation des incendies de forêt qui sévissent actuellement au Québec. Il sera accompagné de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, et du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière.

5h50 : Le tourisme estival est affecté par les feux de forêt

Les incendies de forêt qui font rage et le ciel enfumé qui enveloppe une grande partie du Canada, dont le Québec, ont mis un frein à de nombreux projets de voyage et de tourisme cet été au pays, entraînant l'annulation d’activités et la fermeture d'entreprises.

Au Québec, les autorités ont interdit l'accès aux forêts dans plusieurs régions. Les restrictions et les incendies de forêt ont entraîné la fermeture des activités de nombreux pourvoyeurs en milieux sauvages pendant l'une de leurs périodes les plus occupées de l'année.