Plus de 7000 Québécois sont toujours évacués en raison des feux de forêt, mais plusieurs d'entre eux pourraient réintégrer leur domicile dès les prochaines heures, selon le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Des évacués devraient en effet recevoir des «bonnes nouvelles» dans les prochaines heures, a indiqué M. Bonnardel lors d'une mise à jour sur la situation des feux de forêt, mardi. Il a toutefois ajouté qu'il y avait «trop d'impondérables» pour confirmer que ce sera le cas.

Parmi ces impondérables, il y a les vents, la pluie et la foudre. Des averses sont prévues dans les secteurs de l'ouest du Québec où d'importants incendies continuent de sévir, ce qui pourrait aider à combattre les feux, mais la foudre, qui pourrait déclencher d'autres incendies, force les autorités à demeurer sur le qui-vive.

Chibougamau compte toujours quelques milliers d'évacués, mais la réintégration de ceux-ci va bon train, affirme le ministre.



M. Bonnardel a également offert des mises à jour concernant l'évolution de certains feux. À Lebel-sur-Quévillon, où se trouvait l'un des incendies les plus importants, «le feu est bien combattu», ajoute M. Bonnardel. Un feu d'intensité importante se trouve toutefois toujours au sud de la communauté.

«On a quand même une intensité de feu qui est encore assez importante du côté sud de Lebel-sur-Quévillon, à une douzaine de kilomètres», a indiqué le ministre en soulignant également les incendies qui continuent de menacer les communautés de Normétal, Val-Paradis et Beaucanton en Abitibi.

À Normétal, en Abitibi-Témiscamingue, les 750 résidents ont appris une bonne nouvelle mardi soir: ils pourront rentrer chez eux mercredi. La municipalité a pris le temps de leur expliquer, lors d'une séance d'information, que la réintégration se fera en plusieurs étapes au cours de la journée, afin d'éviter que tout le monde se bouscule aux portes de la municipalité en même temps.

«Mais on devrait avoir trois ou quatre jours de répit dans ces secteurs, grâce à la température et les averses que l'on attend (...) et avec une humidité relative qui va être en augmentant.»

François Bonnardel a souligné que dans l'est de la province, «le complexe de feu de Sept-Îles est considéré comme contenu» et qu'au centre, «il y a toujours des interventions sur la pointe sud» du feu de Chibougamau.

Il a ajouté que «les vents du Nord-Est vont nous donner un coup de main aujourd'hui pour un feu qui continue de stagner à une quinzaine de kilomètres plus au nord de Chibougamau».

Pour le moment, plus de 1100 combattants du feu sont dépêchés sur l'ensemble du territoire. Ce nombre atteindra 1500 dès vendredi. Un contingent de pompiers américains est arrivé au Québec mardi et un autre devrait se joindre au combat d'ici mercredi. Avec les pompiers espagnols et portugais qui sont en route, «on aura une force de frappe de 1500 combattants», a expliqué le ministre.



François Bonnardel a indiqué que les Québécois évacués pourraient bénéficier d'une aide d'un montant de 1500 $ dès mercredi. Cette somme sera versée par résidence évacuée.

Des incendies reprennent de la vigueur

Lors d'une conférence de presse mardi après-midi, le météorologue d'Environnement Canada Steven Flisfeder a indiqué que «c'est vraiment une petite quantité de pluie qui est prévue pour les zones les plus affectées par les feux de forêt au Québec», en précisant qu'il devrait tomber «5 à 10 millimètres au maximum».

En début d'après-midi, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a publié un état des lieux qui indique «qu'il y a 110 incendies en activité dans la zone de protection intensive (ZPI) et 15 dans la zone nordique (ZN)» et que de ce nombre, «36 sont considérés hors contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont en progression».

Les pompiers tentent de freiner la progression d'une quarantaine de feux sur le territoire. Le travail s'effectue sur les incendies prioritaires, c'est-à-dire ceux qui menacent les communautés et les infrastructures.

«Dix-sept feux sont considérés comme priorité 1, tandis que 15 feux sont classés priorité 2», a indiqué la SOPFEU en ajoutant toutefois que l'augmentation du nombre de ressources à sa disposition «lui permet maintenant de combattre d'autres feux moins menaçants pour les communautés».

La SOPFEU a souligné qu'en raison des conditions météorologiques de lundi, plusieurs feux ont repris de la vigueur tant sur la Côte-Nord que dans le nord-ouest du Québec.

«Malgré tout, les acquis opérationnels réalisés à ce jour ont été maintenus», a écrit la SOPFEU.

Qualité de l'air

Le ministre a tenu à souligner que «certains panaches de particules fines» pourraient causer «quelques soucis» quant à la qualité de l'air en Abitibi-Témiscamingue et dans les communautés cries de la Baie James.

Également, «on pourrait avoir un souci dans les 72 prochaines heures pour le sud, donc pour Montréal. Là aussi on pourrait avoir un léger panache de particules ou d'air un peu plus jaunâtre, mais avec une concentration moins élevée que ce qu'on a connu dans les derniers jours.»

Le Canada vit actuellement sa «pire saison des incendies de forêt» du XXIe siècle

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a annoncé ce sombre bilan lundi, précisant que plus de 47 000 kilomètres carrés ont brûlé depuis le début de l’année et que 431 incendies de forêt sont actuellement actifs au Canada. L’un d’entre eux continue de menacer la communauté albertaine d’Edson, où 8400 habitants sont toujours sous le coup d’un ordre d’évacuation émis vendredi. Environ 5000 pompiers de plusieurs pays ont été déployés à travers le Canada pour aider à combattre les flammes, et des centaines d’autres devraient arriver du Chili, du Costa Rica, de l’Espagne et du Portugal dans les jours à venir.

Avec des informations de La Presse canadienne et de Noovo Info