Les conditions météorologiques continuent de jouer un rôle dans la lutte contre les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), les prévisions indiquant une aggravation des conditions pour de nombreuses communautés.

Ceci est une traduction d’un article de CTV News.

Fort Smith

Le personnel des Forces armées canadiennes (FAC) se trouve à Yellowknife et à Hay River, mais n'avait pas encore été déployé à Fort Smith mercredi matin.

«Fort Smith dispose d'une équipe combinée de gestion des incidents composée de Parcs Canada, de l'Alberta et du gouvernement des T.N.-O.», a indiqué un porte-parole de N.W.T. fire à CTV News dans un courriel. «Ils disposent actuellement de suffisamment de ressources pour atteindre leurs objectifs.»

Le personnel de la FAC aide les communautés à lutter contre les incendies de type 3, ce qui comprend l'arrosage des points chauds, la création de coupe-feu et le débroussaillage. Ce qui permet aux autres pompiers de se concentrer sur les flammes.

«Nous sommes en quelque sorte l'équipe de nettoyage», a affirmé la major Bonnie Wilken, officière des affaires publiques des Forces armées canadiennes, à CTV News.

L'activité du feu a été élevée dans la région en raison des conditions météorologiques. Emily Smith, responsable de l'information sur les feux de forêt en Alberta, a déclaré que les équipes se retiraient lorsque le feu prenait de l'ampleur et devenait dangereux.

«Hier, je pense que les équipes travaillaient dans des zones où l'activité n'était pas aussi élevée et qu'elles étaient retirées si nous estimions qu'elles risquaient d'entraîner une situation dangereuse», a-t-elle mentionné à CTV News lors d'une entrevue mercredi. «En fin de journée, je pense qu'il n'y avait plus beaucoup d'équipes dehors parce que la situation n'était pas sûre, mais elles étaient sorties plus tôt dans différentes zones.»

L'activité des incendies s'intensifie entre 15h et 17h, mais les équipes sortent tôt le matin, selon Mme Smith.

Les conditions météorologiques difficiles devraient se poursuivre aujourd'hui, avec des vents du nord qui attisent les flammes.

«En raison des indices de sécheresse élevés que nous observons, cela signifie que tous les principaux combustibles brûlent», a soutenu Mme Smith. «Cette année, nous sommes particulièrement attentifs au fait que les choses semblent brûler alors que d'autres années, elles ne brûleraient pas avec autant d'intensité.

Un autre incendie brûle à environ 23 kilomètres au nord de Fort Smith. Ce feu provoqué par la foudre a une superficie d'environ 970 kilomètres et était auparavant géré par une équipe de gestion des incidents de l'Alberta.

Dans une mise à jour en ligne, l'équipe de gestion des incendies des T.N.-O. indique que l'activité du feu s'est intensifiée en raison des «conditions de vent extrêmes».

«Les équipes continuent de lutter contre l'incendie lorsque les conditions le permettent.»

Le roi Charles réagit

Le roi Charles a publié une déclaration mercredi matin en réponse aux états d'urgence déclarés dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique en raison des incendies de forêt en cours.

Le roi nouvellement couronné s'est souvenu de sa visite à Yellowknife en 2022 et a remercié les premiers intervenants et les fonctionnaires pour leur «travail inlassable».

«Nous nous souvenons avec émotion de notre visite à Yellowknife et dans les Territoires du Nord-Ouest l'année dernière et nous ne pouvons qu'imaginer le déchirement de ces communautés face à cette situation désastreuse», peut-on lire dans la déclaration.

Le roi a évoqué la façon dont les Canadiens se sont unis dans ces circonstances.

«La beauté du Canada ne se limite pas à ses paysages; sa véritable beauté réside dans la force et la résilience des Canadiens, ainsi que dans l'attention et la sollicitude qu'ils se portent les uns aux autres dans l'adversité.»

L'incendie prend de l'ampleur

Mardi soir, l'incendie de Wood Buffalo, qui menace les communautés de Fort Smith et de Fort Fitzgerald, en Alberta, a connu une «croissance significative» et a ouvert une brèche dans une ligne de défense importante.

La «garde de bouteur» est une longue bande de terre déblayée par des machines lourdes, à partir de laquelle les équipes de lutte contre les incendies peuvent travailler. Elle sert également de barrière pour empêcher le feu de se propager en éliminant tout combustible sur son passage.

«La protection des structures dans cette zone a été activée plus tôt dans la journée. Une protection supplémentaire a été construite à l'aide d'un bulldozer, beaucoup plus près de Fort Fitzgerald et, ce soir, le feu n'a pas encore atteint la protection la plus proche», peut-on lire dans la mise à jour de 21h. «Cela signifie que le feu de forêt n'a pas atteint Fort Fitzgerald pour le moment. «Cela signifie que l'incendie n'a pas encore atteint Fort Fitzgerald.

Mardi, le feu se trouvait à environ six kilomètres de Fort Fitzgerald et à quatre kilomètres de Fort Smith. On ne sait pas exactement à quelle distance le feu pourrait s'étendre vers Fort Fitzgerald, ni à quelle distance la ligne de débroussaillage se trouve de la communauté.

Le vent s'est levé hier et, combiné à la chaleur, a forcé certaines équipes à s'éloigner du feu.

«Aujourd'hui, deux groupes de camions-citernes ont été sollicités. Malheureusement, en raison de la mauvaise visibilité, ils n'ont pas pu voler en toute sécurité et ont été arrêtés», indique la mise à jour.

La région de South Slave devrait connaître un «danger d'incendie extrême» au cours des prochains jours.

Trudeau commente l'état des incendies

Le premier ministre Justin Trudeau a brièvement commenté les incendies de forêt en cours dans les Territoires du Nord-Ouest et dans l'ensemble du Canada lors d'une conférence de presse mercredi.

«Les Forces armées canadiennes continuent d'être déployées sur le terrain et d'apporter leur soutien, et Service Canada aide à l'évacuation. Nous sommes sur le terrain. Nous aidons», a-t-il déclaré.

Des ordres d'évacuation sont toujours en vigueur pour 68 % de la population des T.N.-O. qui a fui son domicile, en grande partie pour se réfugier dans des communautés de l'Alberta.

«Je tiens à remercier tous les Canadiens qui se sont mobilisés, qui ont ouvert leurs communautés, qui ont ouvert leurs maisons aux personnes fuyant ces temps difficiles», a déclaré le premier ministre. «Les Canadiens montrent vraiment qui ils sont lorsque nous sommes constamment là pour les aider.

Yellowknife

Mardi, les incendies dans la région de North Slave, qui comprend la ville de Yellowknife, ont été maîtrisés par les équipes. Les conditions météorologiques ont été favorables aux pompiers, ce qui leur a permis de progresser dans la lutte contre les incendies.

Des plans sont en place pour faire revenir les habitants, mais le maire Rebbecca Atly conseille de ne pas tirer de conclusions hâtives.

«Ce que je peux dire, en revanche, c'est que le personnel travaille déjà sur les plans de réouverture afin que, lorsque la sécurité sera assurée, les gens puissent revenir aussi vite que possible», a-t-elle déclaré.

La courte pause météorologique pourrait changer dans tout le territoire, car le danger d'incendie prévu pour la région de North Slave est élevé et extrême pour Yellowknife et les communautés environnantes.

Mardi, les équipes ont réussi à contenir l'incendie à 15 kilomètres de la ville, en partie grâce à la pluie tombée dans la région.

Pour réduire significativement les incendies, les équipes auraient besoin de 60 millimètres de pluie sur une période de 10 jours.

Les prévisions à court terme d'Environnement Canada pour Yellowknife n'indiquent aucune chance d'averses jusqu'à samedi au moins.

Hay River et Kakisa

Les communautés de Hay River et de Kakisa sont toujours sous le coup d'un ordre d'évacuation en raison d'un incendie qui a traversé l'autoroute 1, bloquant une voie de sortie.

L'activité du feu a augmenté en raison de la hausse des températures dans la région. Au cours des prochains jours, les équipes se préparent à faire face à des températures de 28°C, le vent devant pousser la fumée vers Hay River.

«Avec l'aide de l'Ontario et de l'armée, les équipes ont achevé environ 10 km d'extinction et continueront à travailler jusqu'à ce qu'elles atteignent 30 à 40 km», indique une mise à jour sur le site web du gouvernement des T.N.-O.

Une partie de la route sortant de Hay River et d'Enterprise reste fermée, selon la carte de l'état des routes.

L'incendie se trouve à environ huit kilomètres au sud de Hay River et à 14 kilomètres à l'est de Kakisa.