Des risques d'orage planent sur les régions du Québec déjà aux prises avec d’importants feux de forêt.

En point de presse lundi, Gerald Cheng, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada, a fait savoir que la pluie prévue sur le Québec dans les prochains jours n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.



«Il y aura des averses, mais la quantité de pluie ne sera pas suffisante là où les feux de forêt sont les plus actifs. Il y a un manque de pluie. Il y a aussi des possibilités de foudre et la foudre pourrait provoquer de nouveaux feux», a-t-il expliqué aux médias.

M. Cheng a également rappeler que cette situation pourrait «représenter un défi» pour les pompiers et les équipes sur le terrain qui combattent les feux.

Un peu mieux pour la qualité de l'air

Le point positif de la dépression qui s'amène au Québec — en provenance de l'Ontario — c'est que la pluie pourrait diminuer la présence des contaminants dans l'air provenant de la fumée des feux de forêt.

M. Cheng a précisé que des bulletins spéciaux sur la qualité de l'air sont toujours en vigueur sur une grande partie du Québec. Un avertissement de smog prévaut notamment pour le Lac-Saint-Jean et l'Abitibi.

Selon les données de prévision de la fumée des feux de forêt pour le Canada, les conditions au niveau de l'air pourraient s'améliorer mardi après-midi notamment pour le sud du Québec, incluant Montréal et Ottawa. «Dans le secteur de l'Abitibi, on devrait respirer un peu mieux à compter de mercredi», a précisé Gerald Cheng.

Dans le secteur du Lac-Saint-Jean, la qualité de l'air devrait s'améliorer au cours de la journée mardi.

L'ouest du Canada sera toutefois encore affecté par la fumée des feux de forêt dans les prochains jours.

116 incendies toujours en activité

Quelque 116 incendies sont toujours en activité au Québec, dont 14 au nord de la province. Plus d'un million d'hectares de forêts ont déjà été affectés cette année, selon les données de la SOPFEU lundi matin.

Concernant les gens évacués en raison des feux de forêt, la situation s'améliore tout de même. Lors d'un point de presse lundi, le premier ministre François Legault a indiqué qu'il devrait «rester ce soir, moins de 4000 évacués» précisant que «la situation s'améliore à beaucoup d'endroits, et on devrait commencer la réintégration des évacués à Chibougameau, Lac-Barrière, Oujé-Bougoumou, Waswanipi, Obedjiwan et Lac-Simon».

«Le processus de réintégration démarre» pour plusieurs communautés touchées par des incendies de forêt, a affirmé de son côté le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, lors d'un point de presse en Abitibi lundi après-midi.

«À date, on a sauvé des vies, sauvé nos infrastructures névralgiques et sauvé nos communautés», a indiqué M. Bonnardel en ajoutant que le combat n'était pas terminé et qu'il allait probablement durer tout l'été.

Il a ajouté que «l'est du Québec va beaucoup mieux depuis les épisodes de pluie de la semaine passée».

Avec des informations de la Presse canadienne