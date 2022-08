Le pilote d'un avion-citerne œuvrant en sous-traitance pour le service de lutte aux incendies de forêt de la Colombie-Britannique a été contraint à un atterrissage forcé, mardi, en raison d'une panne de moteur.

Le directeur exécutif du BC Wildfire Service, Ian Meier, a expliqué que l'avion 802 Air Tractor Fireboss Skimmer de la compagnie Conair a subi la panne lors des opérations sur l'incendie de Connell Ridge, près de Cranbrook.



L'atterrissage forcé s'est bien déroulé et le pilote a été transporté à l'hôpital pour subir une évaluation médicale.

Le communiqué indique que le BC Wildfire Service fournit toute l'assistance possible au pilote et à Conair, et que de plus amples informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles.

Le feu de forêt de Connell Ridge couvre actuellement environ 150 hectares.