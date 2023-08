La Colombie-Britannique a imposé des interdictions de voyager dans les zones de feu de forêt samedi après que le nombre d'évacués a doublé pour atteindre plus de 30 000 personnes, marquant une autre journée de développements dramatiques dans la bataille désespérée de la province contre des centaines d'incendies.

L'épicentre de la lutte se situe dans l'Okanagan, dans le sud de l'intérieur, où les chefs des pompiers ont salué les efforts d'une «armée» de pompiers essayant de contenir les incendies qui menacent les communautés riveraines de West Kelowna et de Kelowna.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a brossé un tableau saisissant de ce à quoi ses équipes de pompiers étaient confrontées samedi, y compris plusieurs incendies de maison simultanés et une «rue pleine» de maisons en feu.

Selon le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, le gouvernement applique ces directives pour restreindre les déplacements dans les zones touchées par les incendies afin de garantir que des logements sont disponibles pour les évacués et le personnel d'urgence.

Il a précisé lors d'une conférence de presse que la directive restreignait les voyages non essentiels dans le but de rendre disponible des logements temporaires tels qu'un hôtel, un motel ou un terrain de camping.

M. Eby a estimé le nombre d'évacués à 35 000, bien que la ministre de la Gestion des urgences Bowinn Ma a déclaré qu'il était 30 000, avec 36 000 autres personnes qui doivent être prêtes à partir à court préavis.

Le nombre d'évacués s'élevait à 15 000 vendredi soir lorsque M. Eby a déclaré l'état d'urgence dans toute la province en réponse à la lutte contre des centaines d'incendies de forêt.

La ministe Ma a indiqué que les plus récentes restrictions de déplacement étaient en vigueur immédiatement jusqu'au 4 septembre, limitant les déplacements de toute personne prévoyant de séjourner dans un logement temporaire à Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon.

«Laissez-moi être clair. Les logements temporaires dans les zones que j'ai énumérées ne sont plus disponibles pour les visites non essentielles», a-t-elle déclaré, ajoutant que les touristes potentiels doivent changer leurs plans.

Les personnes déjà hébergées étaient invitées à partir tôt, a-t-elle précisé. La mesure exclut les voyages pour raisons médicales, les funérailles et d'autres activités.

Le solliciteur général, Mike Farnworth, a également autorisé des dispositions d'urgence pour permettre aux ressources municipales de la GRC d'être déployées dans les zones évacuées et de sécuriser les propriétés vides.

Le Groupe d'intervention en cas d'incident convoqué

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a publié samedi une déclaration disant qu'il avait convoqué le Groupe d'intervention en cas d'incident — composé de ministres et de hauts fonctionnaires — pour discuter de la situation des incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le groupe a convenu de l'importance de mettre des ressources supplémentaires à la disposition des deux juridictions et a souligné «l'importance d'assurer la sécurité des Canadiens touchés par les feux de forêt», indique le communiqué.

M. Trudeau a également discuté de la situation provinciale avec M. Eby, a rapporté son bureau dans un communiqué distinct, notant qu'il s'était engagé à fournir toute l'aide nécessaire de la part du gouvernement fédéral.

Dans l'Okanagan, le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a fait savoir que les pompiers continuaient de faire face à plusieurs incendies de structure.

Il a dit que la bataille de la nuit précédente avait été stimulée par des conditions plus calmes et plus fraîches. Il a ajouté que les «vrais succès» sont survenus grâce à 200 pompiers qui ont combattu le feu de forêt destructeur de McDougall Creek.

«Nous continuons de combattre des dizaines, plusieurs incendies de structure en même temps dans la communauté. Donc, appeler cela un sursis, ça me dépasse», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse samedi matin.

Il a dit être triste d'annoncer que plusieurs structures avaient de nouveau été perdues vendredi.

«Aujourd'hui, la lutte contre les incendies a repris, a-t-il affirmé. Normalement, lorsque nous combattons un incendie de maison, il est circonscrit à une seule structure [...] mais ces incendies sont tous regroupés en un seul et c'est une rue entière remplie de maisons qui sont en feu et auxquelles ces pompiers doivent faire face».

«C'est le genre de choses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. De multiples structures et toute la contamination qui en découle.»

Pendant ce temps, des pertes structurelles ont été confirmées dans la ville de Kelowna par le chef des pompiers Travis Whiting, qui ne peut pas confirmer les chiffres tant que les propriétaires n'en ont pas été informés.

Des pompiers ont vu leur maison brûler

L'ampleur de la destruction dans l'Okanagan a été soulignée par Ross Kotscherofski, chef du service de sauvetage des incendies de North Westside.

Il a fait savoir que certains de ses pompiers avaient vu leurs propres maisons s'enflammer.

«Même si certains de ces membres ont perdu leur maison, ils restent toujours dévoués à la communauté et ils se présentent chaque jour», a-t-il souligné.

Des incendies jugés incontrôlables brûlent maintenant des deux côtés du lac Okanagan, y compris l'incendie dévastateur de McDougall Creek qui, selon le BC Wildfire Service, couvre 105 kilomètres carrés.

Kelowna, du côté est du lac, est menacé par le soi-disant incendie de Clifton-McKinley, composé de plusieurs incendies.

Mais les conditions étaient plus calmes que lors de la lutte désespérée de jeudi et vendredi contre les flammes qui ont consumé de nombreuses maisons et autres propriétés, y compris le Lake Okanagan Resort.

Jerrad Schroeder du BC Wildfire Service a décrit les conditions de lutte contre les incendies dans l'Okanagan samedi comme «modérées par rapport à la nuit précédente».

«Aujourd'hui serait considérée comme une bonne journée de lutte contre les incendies. C'est une journée où nous pouvons faire rouler l'équipement et les équipes», a-t-il expliqué.

Le plus récent ordre d'évacuation dans le centre de l'Okanagan a été donné à 21 h 18 vendredi, contrairement à ce qui s'était passé plus tôt dans la journée et à la fin de la journée de jeudi, lorsque les ordres d'évacuation avaient afflué.

Au moins un ordre d'évacuation pour une partie de la Première Nation de Westbank a été rétrogradé en alerte vers minuit.

La régie de santé de l'intérieur de la Colombie-Britannique a recommandé que 715 résidents âgés soient évacués de sept centres de soins à West Kelowna et Kelowna. L'autorité sanitaire dit qu'il appartient aux opérateurs individuels d'organiser les évacuations.

Ailleurs, une série d'ordres d'évacuation ont été lancés pour les résidents de la région sud de l'Intérieur Shuswap vendredi soir, menacés par l'incendie de forêt du lac Lower East Adams et l'incendie de Bush Creek.

Le district régional de Columbia Shuswap et les nations autochtones de la région ont lancé des ordres d'évacuation pour les régions de Scotch Creek, Lee Creek, Celista, Magna Bay et Little River.

Les ponts de Scotch Creek et de Takana Bay ont été fermés et les résidents de Scotch Creek ont reçu l'ordre d'évacuer par bateau.

«Journée sans précédent et profondément difficile»

Le service des incendies de forêt indique que l'incendie de Lower East Adams déclenché par la foudre sur le côté est du lac a atteint 100 kilomètres carrés, tandis que l'incendie de Bush Creek à l'ouest couvre désormais 33 kilomètres carrés.

Le service indique que les zones sous alerte d'évacuation en raison de l'incendie de Bush Creek «pourraient recevoir un ordre d'évacuation aujourd'hui» en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Le district régional de Columbia Shuswap a déclaré que vendredi était une «journée sans précédent et profondément difficile» alors qu'il combattait les incendies les plus dévastateurs de son histoire.

Un incendie dans la région de Lytton, quant à lui, a forcé l'évacuation de nombreuses propriétés, y compris la fermeture de la route transcanadienne, tandis que l'incendie de Downton Creek dans la région de Gun Lake près de Lillooet a détruit des maisons.

Il y a environ 380 incendies de forêt qui brûlent dans la province, dont 158 qui sont hors de contrôle et 16 incendies de forêt notables qui sont très visibles ou qui menacent les personnes ou les propriétés.