L'organisme indépendant de surveillance des forêts de la Colombie-Britannique demande au gouvernement provincial d'apporter d’importants changements à la façon dont il gère les forêts afin de réduire le risque d'incendies de forêt catastrophiques.

Le rapport, publié jeudi par le B.C. Forest Practices Board, affirme que l'atténuation des risques se concentre actuellement sur les zones périphériques aux communautés, mais laisse le reste du territoire forestier «très vulnérable».

Cette remarque survient alors que le plus grand incendie de forêt de l'histoire de la province, le feu appelé Donnie Creek, continue de brûler de manière incontrôlable dans le nord-est éloigné de la Colombie-Britannique.

Le rapport indique qu'en 2017, 2018 et 2021, la Colombie-Britannique a connu ses trois plus grandes saisons de feux de forêt en 102 ans, qui ont affecté 34 000 kilomètres carrés de terres.

«Si la façon dont les forêts et les incendies sont gérés ne change pas, la Colombie-Britannique fera face à de nombreuses autres saisons de feux de forêt catastrophiques», écrit le rapport de 22 pages de l’organisme.

Le rapport recommande au gouvernement d’élaborer une vision à long terme de la gestion des incendies et un plan d'action pour soutenir la résilience du paysage dans les forêts qui s'étendra à tous les niveaux de gouvernement. «Une action audacieuse et immédiate est requise de la part du gouvernement provincial pour aligner ses actions et ses politiques sur une vision de la résilience du paysage et de la coexistence humaine avec le feu», écrit-on. «À moins que la Colombie-Britannique ne soit prête à accepter un avenir de catastrophes de plus en plus fréquentes et les coûts et conséquences associés, il est temps de changer de paradigme dans la gestion des terres.»

Les données du gouvernement montrent que 45 % des terres publiques de la Colombie-Britannique, estimées à 390 000 kilomètres carrés, présentent un risque d'incendie élevé à extrême.

Le B.C. Forest Practices Board signale que la Colombie-Britannique a dépensé environ 800 millions $ pour l’extinction des incendies en 2021, mais que les coûts indirects associés à la saison des incendies de forêt auraient pu atteindre 24 milliards $.

Une gestion des incendies plus régionale créerait des zones forestières plus résilientes et moins vulnérables aux incendies de forêt catastrophiques, selon le rapport, qui cite la nécessité d'une collaboration accrue avec les peuples autochtones en matière de gestion des incendies et des forêts.

Des idées telles la création de coupe-feu, une augmentation de la diversité, de la densité et de l'âge des arbres, et une utilisation accrue des brûlages ciblés dans les zones forestières peuvent protéger le paysage des incendies de forêt, indique le rapport. «Le moment est venu d'être audacieux - et non de compter sur des ajustements progressifs», peut-on lire.

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, a déclaré dans un communiqué que le rapport était un appel à l'action pour prévenir les incendies de forêt. «J'apprécie ce travail du B.C. Forest Practices Board et ces dernières années, nous avons pris des mesures qui s'alignent sur leurs recommandations, notamment en doublant les programmes de prévention, en élargissant le brûlage dirigé et en lançant de nouveaux plans de paysage forestier», a-t-il écrit.

«Le rapport souligne que nous devons continuer à travailler avec nos partenaires et à prendre des mesures essentielles pour renforcer et étendre la planification, la préparation et la réponse aux incendies de forêt.»

Le B.C. Wildfire Service affirme que l'incendie de Donnie Creek a brûlé plus de 5700 kilomètres carrés de forêt depuis qu'il a été déclenché par la foudre le 12 mai et qu'il pourrait durer jusqu'à l'hiver. Il fait partie des plus de 80 incendies de forêt qui brûlent en Colombie-Britannique; plus de 9600 kilomètres carrés de terres ont été brûlés depuis le 1er avril dans la province.