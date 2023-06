Des évacués de plusieurs municipalités ont commencé à réintégrer leur domicile lundi. Les averses prévues dans les prochaines heures pourraient aider à contenir les incendies, mais aussi à les nourrir, car la foudre risque de déclencher de nouveaux feux.

«Le processus de réintégration démarre» pour plusieurs communautés touchées par des incendies de forêt, a indiqué le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, lors d'un point de presse en Abitibi lundi après-midi.

«À date, on a sauvé des vies, sauvé nos infrastructures névralgiques et sauvé nos communautés», a indiqué M. Bonnardel en ajoutant que le combat n'était pas terminé et qu'il allait probablement durer tout l'été alors que dans certaines municipalités, les citoyens ne sont toujours pas autorisés à réintégrer leur domicile.

En s'appuyant sur les modèles météo pour la région de l'Abitibi, le ministre a indiqué que «la pluie devrait tomber d'ici ce soir ou demain matin, pour une période de 36 à 48 heures, ce qui devrait nous donner un bon coup de main».

Il a ajouté que «l'est du Québec va beaucoup mieux depuis les épisodes de pluie de la semaine passée».

Mais un peu plus tôt lundi, Gerald Cheng, météorologue en préparation d'urgence chez Environnement et Changement climatique Canada, n'affichait pas le même optimisme concernant les prévisions météo.

Une quantité peu significative de pluie tombera sur les régions du Québec touchées par les principaux feux de forêt dans les prochaines heures, mais «malheureusement, ces pluies pourraient être accompagnées de foudre» et pourraient donc déclencher d'autres incendies, selon M. Cheng.

«Nous aimerions voir beaucoup de pluie, mais ça ne sera pas le cas», a indiqué le météorologue en conférence de presse, soulignant que cette situation pourrait «représenter un défi' pour les pompiers.

«C'est une situation précaire et certainement que les équipes qui combattent les feux sont au courant», a indiqué le météorologue en conférence de presse.

Le ministre Bonnardel a tenu à préciser que le jour où les évacués réintègrent leur communauté, «c'est parce que la SOPFEU maîtrise la situation, on maîtrise la situation et on considère que c'est sécuritaire de le faire».

François Bonnardel a ainsi résumé la quantité d'effectifs mobilisés pour combattre les feux à l'échelle de la province: «Il y a 130 feux sur le territoire du Québec, on en combat 34, il y a plus ou moins 800 combattants du feu sur le terrain présentement, on a 19 avions-citernes qui combattent le feu, sur ces 19, deux sont en rotation' et `il y a 72 hélicoptères sur le territoire pour supporter les équipes terrestres».

Le ministre Bonardel a indiqué que deux contingents de 119 pompiers américains prêteront main-forte aux équipes sur le terrain d'ici jeudi.

Sur les réseaux sociaux, le premier ministre François Legault a remercié le président des États-Unis Joe Biden et le peuple américain pour leur aide.

Je remercie le président des États-Unis Joe Biden (@POTUS) et le peuple américain pour leur aide!

100 pompiers et une équipe de gestion des feux majeurs prévus pour le 13-14 juin.

14 pompiers forestiers de la Nouvelle-Angleterre à Maniwaki et 10 autres arriveront cette semaine. — François Legault (@francoislegault) June 12, 2023

Moins de 4000 évacués en fin de journée

Après que les incendies de forêt ont forcé l'évacuation de plusieurs communautés dans le Nord-du-Québec, les résidants de Chibougamau et d'autres municipalités peuvent réintégrer leur domicile depuis lundi matin.

En marge d'une conférence de presse lundi matin, le premier ministre Legault a indiqué qu'il devrait «rester ce soir, moins de 4000 évacués».

Le premier ministre a fait savoir que «la situation s'améliore à beaucoup d'endroits, et on devrait commencer la réintégration des évacués à Chibougamau, Lac-Barrière, Oujé-Bougoumou, Waswanipi, Obedjiwan et Lac-Simon».

Toutefois, les habitants de Normétal, Lebel-sur-Quévillon, Beaucanton, Val-Paradis, Saint-Lambert, Lac Pajegasque, près de La Sarre, Kitcisakik et Louvicourt ne pourront vraisemblablement pas réintégrer leur domicile dans les prochaines heures.

François Legault a tenu à remercier les pompiers français et néo-brunswickois qui combattent les incendies avec les équipes de la SOPFEU, dans le nord du Québec.

«On a actuellement 1200 personnes qui combattent les feux et je veux les remercier.» - François Legault

Levée partielle de l'interdiction d'aller en forêt et de faire des feux

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a annoncé lundi qu'il levait partiellement «l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture des chemins annoncée le 9 juin 2023, pour des considérations d'intérêt public».

Ces modifications, qui permettront à certaines pourvoiries et certains centres de villégiature de reprendre leurs activités, touchent des secteurs des régions du Saguenay−Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de l'Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière.

Le MRNF a également annoncé qu'il modifiait l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Il s'agit d'une levée partielle de la mesure sur une partie du territoire.

Les régions et les secteurs touchés par ces deux décisions, qui ont été prises en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), sont énumérés sur les sites du MRNF et de la SOPFEU.

Retour des évacués à Chibougamau

Du côté de Chibougamau, dans le Nord-du-Québec, la route 167 a rouvert à la circulation à partir de La Doré sur le coup de 8 h lundi matin pour permettre aux habitants de rentrer chez eux.

Lors d'un point de presse en après-midi, la mairesse Manon Cyr a indiqué que quelque 3000 personnes avaient réintégré la municipalité vers 15 h, à bord de 1000 véhicules. De nombreux autres résidants devaient arriver lundi en soirée ou mardi, puisqu'ils s'étaient réfugiés chez des proches à Montréal ou Sherbrooke, par exemple, pendant que l'ordre d'évacuation était en vigueur.

Des policiers de la Sûreté du Québec ont assuré la sécurité des automobilistes sur la route 167 lundi et ils seront aussi déployés mardi. «Ça a super bien été», a souligné Mme Cyr, qui a remercié au passage les différents intervenants sur le terrain.

Toutefois, la mairesse a tenu à lancer un avertissement aux touristes qui ont hâte de retourner profiter des paysages de la région ou pêcher. «Je veux être bien claire, c'est non», a-t-elle martelé.

«Arrêtez de nous appeler, arrêtez de demander aux offices du tourisme si vous pouvez venir à la pêche, la réponse est non. On a encore des feux de forêt, on a un risque extrême d'incendies, donc il faut s'arranger collectivement pour ne pas en créer d'autres», a souligné Mme Cyr.

Pendant le retour des résidants, les services médicaux fonctionnent encore au ralenti et les épiceries ne font que commencer à garnir leurs tablettes.

Qualité de l'air

Le niveau de concentration de fumée demeurera très élevé dans les prochaines heures autour des principaux feux de forêt, «mais pour le sud du Québec, Montréal et l'Outaouais, les modèles suggèrent que la qualité de l'air sera bonne mardi», a mentionné le météorologue Gerald Cheng.

Il a également souligné que les citoyens de l'Abitibi pourront «respirer un peu mieux» mercredi, alors que les panaches de fumée se seront déplacés.

Dans le secteur du Lac-Saint-Jean, la qualité de l'air devrait s'améliorer au cours de la journée mardi.

Plus d'un million d'hectares de forêt ont d'ores et déjà été affectés cette année, selon les données de la SOPFEU lundi matin.

