Ce sont environ 13 5000 personnes qui ont dû être évacuées de leur domicile en raison des feux de forêt qui sévissent un peu partout au Québec, a confirmé jeudi le premier ministre François Legault. La situation demeure toutefois «stable» dans la province.

«Malheureusement, pour les gens de Chibougamau, il est peu probable que les gens reviennent à la maison avant mardi», a soutenu M. Legault. C'est le même scénario pour les habitants de Lebel-sur-Quévillon. Aucune autre évacuation n'est prévue à court terme.

M. Legault a aussi affirmé qu'un conseil des ministres spécial aura lieu vendredi afin d'établir tous les détails concernant l'indemnisation des personnes qui ont dû évacuer.

Voyez le récapitulatif de Simon Bourassa au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pourront compter sur l'aide de pompiers français. Une centaine d'entre eux sont arrivés jeudi en fin d'après-midi. Une cinquantaine de pompiers venus du Nouveau-Brunswick sont déjà arrivés. D'autres combattants du Mexique, d'Espagne et du Portugal sont attendus dans les prochains jours.

Des pompiers américains arriveront dans les prochaines heures a aussi confirmé le président Joe Biden.

Les villes de Montréal, Laval et Longueuil avaient offert d'envoyer leurs pompiers pour prêter main-forte, mais cette demande a été déclinée par la SOPFEU. À la mairesse Valérie Plante, de Montréal, qui s'expliquait mal ce refus, François Legault a expliqué que la SOPFEU a «atteint la limite de la supervision» qu'elle est en mesure de faire pour des personnes qui ne sont pas formées à la lutte aux incendies de forêt.

Malentendu à Mistissini

M. Legault en a profité pour clarifier le malentendu de la veille, alors qu’il avait annoncé l’évacuation de Mistissini pour ensuite essuyer un refus du chef Michael Petawabano, qui avait déclaré que «Legault ne dirige pas notre communauté», appuyant son refus sur ce qu’il entendait de la collaboration de la SOPFEU avec son conseil.

«Il y a eu hier un malentendu à l’intérieur de la SOPFEU, c’est-à-dire que sur le terrain, on disait qu’on n’avait pas atteint le point déclencheur, mais dans la transmission des informations ici au national, il a été dit qu’il fallait évacuer», a raconté le premier ministre.

Ce point déclencheur, a-t-il précisé, c’est la route. «Il y a une seule route pour sortir de Mistissini, donc on se retrouve dans une situation où, si on perd la route — la route actuellement est à risque — ça deviendrait très difficile d’évacuer les gens, mais encore une fois, le point qui est fixé par la SOPFEU comme déclencheur n’est pas atteint.»

«Un travail colossal», se réjouit Bonnardel

Plus tôt jeudi, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a souligné le combat contre les différents brasiers tout en protégeant les communautés «est un travail colossal» pour les intervenants sur le terrain.

En point de presse à Roberval — accompagné de la ministre des Affaires municipales et responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean Andrée Laforest, le député d'Ungava Denis Lamothe et la députée de Roberval Nancy Guillemette — le ministre Bonnardel a fait savoir qu'il y avait plus de 800 intervenants sur le terrain à l'heure actuelle afin de combattre les différents brasiers.

Pour le moment, la situation à Chapais, à Chibougamau, à Normétal et à Lebel-sur-Quévillon — où deux grands incendies qui pourraient potentiellement fusionner sont sous haute surveillance — demeure préoccupante, mais sous contrôle.

D'ailleurs Chapais, où les citoyens évacués plus tôt ont pu réintégrer leurs domiciles, est sous le coup d'une préalerte d'évacuation.

En point de presse, jeudi soir, la mairesse Isabelle Lessard a mentionné que la situation était stable. Le feu 334 au nord-est de Chapais «n'a actuellement pas progressé en direction de la municipalité», mais des risques demeurent tant et aussi longtemps que la «portion la plus menaçante pour les communautés» n'est pas maîtrisée, a-t-elle affirmé.



Sur le plan des prévisions météo, des «vents favorables» prévus vendredi devraient toute de même contribuer à éloigner l'incendie de la communauté, a noté Mme Lessard.

Toutefois, les prévisions météorologiques ne prévoient pas d'accumulation d'eau importante dans les prochains jours et un week-end plutôt chaud, ce qui pourrait alourdir la tâche des intervenants sur le terrain.

Vers 13h jeudi, la SOPFEU indiquait qu'il y avait toujours 136 incendies en activité en zone intensive et 14 incendies en activité en zone nordique. Plus de 800 000 hectares de terrain auraient brûlé jusqu'à maintenant.

Trois immenses brasiers ont été placés en priorité, dont celui qui s'est approché à 500 mètres à peine de Normétal, en Abitibi, mais duquel la SOPFEU dit qu'il a peu évolué, les vents étant plus faibles que prévu.

La porte-parole de la SOPFEU, Karine Pelletier, a raconté que le brasier s'est approché à 500 mètres de la municipalité. «Le feu est très près de la ville, mais on est quand même positifs. Les vents sont moins forts que prévu.»

Pour limiter la propagation du feu, les intervenants creusent des tranchées de 40 mètres.

«Tout le travail démontre le professionnalisme de ces gens-là. Il n'y a pas eu de blessé depuis le début des opérations dans le rang des intervenants, ni de mort. Aucune maison n'a brûlé jusqu'à maintenant.» - François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

Des chalets, des camps de chasse, camps forestiers et beaucoup d'équipement n'ont toutefois pas eu cette chance, mais il est encore trop tôt pour dresser un bilan de ces pertes.

Bilan des évacuations au Québec

Les nombreux feux de forêt qui sévissent depuis maintenant plusieurs jours au Québec forcent des milliers d’évacuations dans plusieurs régions.

François Legault a par ailleurs promis de régler rapidement la question des compensations aux sinistrés, «pour pouvoir dès demain annoncer les «per diem» qui vont être donnés aux gens qui sont évacués. Mais je veux rassurer tout le monde: on va compenser l'équivalent de ce que ça vous a coûté de plus»

À VOIR AUSSI | «On tient tous à notre ville»: l'ultime effort des résidents évacués pour sauver Chibougamau des flammes

Les communautés autochtones de Kitcisakik et de Lac-Simon ont évacué volontairement leur maison en raison de la fumée alors que la municipalité de Lebel-sur-Quévillon a procédé à l'évacuation préventive de 2 000 résidents.

À Mistissini, un feu menace la route qui mène à la communauté Cri au nord de Chibougamau. La communauté refuserait toujours d'évacuer leur résidence bien que les autorités le conseillent fortement.

Du côté de Normétal, le gouvernement du Québec fait savoir que l'’évacuation de la municipalité est complétée. Des évacuations préventives seraient toujours en cours pour les secteurs de Beaucanton, de Val-Paradis et de St-Lambert-de-Desmeloize.

Par ailleurs, l'avis d'évacuation émis pour la communauté de Ouje-Bougoumou est toujours en vigueur.



Les pompiers municipaux ont procédé à l'évacuation préventive d'un secteur, situé à 32 km au nord de Senneterre, près de la route 113.

Jusqu'à maintenant, la Ville de Val-d’Or a évacué les secteurs de Louvicourt, du lac Wyeth, du lac Gueguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon en raison de deux feux hors de contrôle qui font rage du côté est du secteur de Louvicourt.

La communauté de Waswanipi est aussi sur le coup d'une évacuation. Près de 300 personnes vulnérables ont été dirigé vers Québec.

À VOIR AUSSI | Voici quoi faire lors d'un avertissement de smog

Sur la Côte-Nord, la Ville de Sept-Îles et la MRC de Sept-Rivières a levé les avis d’évacuation pour les secteurs de Moisie, des Plages et du Lac-Daigle. La préalerte d’évacuation pour le secteur Sainte-Famille est aussi été levée. Jeudi, la Ville de Sept-Îles a fait savoir que considérant la situation sur le terrain, la déclaration de l’état d’urgence municipale, qui expirait ce jeudi, ne sera pas renouvelée.

Le gouvernement du Québec signale jeudi que les feux des derniers jours ont causé des bris sur le chemin de fer qui se rend à Shefferville, rendant ce dernier inutilisable pour acheminer du matériel et les denrées dans cette région. Des inspections sur le chemin de fer sont en cours pour évaluer l'étendue des dégâts.

En Mauricie, des feux de forêt font rage dans l'agglomération de La Tuque. Une quarantaine de personnes ont été évacuées dans le secteur de Clova.

En Outaouais, une partie de la communauté du Lac barrière, secteur de DearHorn a évacué volontairement en raison du feu 238 tout comme la communauté d'Obedjiwan qui a évacué volontairement une cinquantaine de personnes vers Roberval.

Marc-Antoine Mailloux a suivi la situation à Roberval et Chibougamau. Voyez son compte-rendu dans la vidéo ci-dessous.

Finalement, selon le dernier bilan du gouvernement du Québec, les feux qui font rage au Saguenay–Lac-Saint-Jean ne sont pas contenus, mais ils ne menacent plus la population et les infrastructures. Deux feux se trouvent à proximité de la centrale Péribonka.

Avec des informations de Julien Denis et de Simon Bourassa pour Noovo Info ainsi que de La Presse canadienne