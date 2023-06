Le pilote de Formule 1 québécois Lance Stroll fait sa part pour soutenir les gens affectés par les feux de forêt, alors que l’on compte toujours plus d’une centaine de brasiers au Québec.

Il met aux enchères son casque, sa combinaison et ses souliers spécialement conçus pour le Grand Prix du Canada, à Montréal, ce week-end.

«Nous avons tous vu à quel point les incendies de forêt ont été dévastateurs au Québec et au Canada depuis le début du mois de juin. J'ai décidé de mettre aux enchères mon casque en édition spéciale et mon équipement de course de Grand Prix du Canada 2023 afin de collecter des fonds et de sensibiliser les personnes touchées par les incendies», a déclaré Stroll dans une publication sur les réseaux sociaux.

The wildfires across Quebec & Canada have been devastating. To help raise money and awareness for those affected, I’m auctioning my special edition helmet & race kit from the 2023 Canadian Grand Prix.

Please see the link in my bio to bid on my race kit & help the Canadian Red… pic.twitter.com/z5f6pvHOcF