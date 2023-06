Le Parti québécois (PQ) demande au gouvernement de soutenir «de manière urgente» les entreprises oeuvrant en foresterie et qui ont vu leur équipement partir en flamme en raison des feux de forêt qui font toujours rage au Québec.



Les porte-paroles du PQ en matière, respectivement, de Ressources naturelles et de Sécurité publique, Pascal Bérubé et Joël Arseneau, estiment que cette aide est plus que nécessaire «en prévision de la récolte du bois brûlé qui doit se faire dans les plus brefs délais.»

«Tout le monde se croise les doigts depuis plusieurs semaines pour que les feux cessent enfin. On a été pris de court cette année et ça entraînera des conséquences majeures pour l’aménagement de notre forêt, d’où la nécessité que le gouvernement compense une partie des sinistres encourus par plusieurs PME jusqu’à présent», a expliqué Pascal Bérubé, le député de Matane-Matapédia, dans un communiqué de presse acheminé aux médias.

Ainsi, le Parti québécois souhaite que le gouvernement rembourse les franchises d'assurances de la machinerie perdue et qu'il offre une garantie de prêt pour le remplacement de la machinerie.

«La plupart des pertes, ce sont de petites entreprises qui les ont subies. On a le moyen de garantir des prêts, mais on n’a surtout pas le moyen de laisser le bois pourrir devant nous. Ce sont des centaines de milliers de mètres cubes de ressource ligneuse qui seront perdus chaque semaine si la récolte du bois brûlé n’est pas faite», a affirmé Pascal Bérubé.

Pascal Bérubé appuie par ailleurs les revendications de l’Association québécoise des entrepreneurs forestiers (AQEF) et du Bloc Québécois auprès du gouvernement fédéral, notamment quant aux assouplissements de l’assurance-emploi pour les travailleurs du secteur forestier en raison des feux de forêt.

Le PQ offre également sa collaboration au gouvernement «pour renforcer la force de frappe de la SOPFEU» et invite le gouvernement «à ne pas ménager les moyens pour y arriver».

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau affirme que le gouvernement du Québec «a cru, à tort, que la province était suffisamment équipée pour faire face à toute éventualité.»

« Or, il appert maintenant, avec les changements climatiques, que nous devrons faire face plus souvent à des événements de cette nature et de cette intensité. Le Québec doit revoir et consolider sa force de frappe, et c’est pourquoi nous offrons notre soutien à toute mesure législative ou fiscale qui permettra de renforcer et d’augmenter la capacité de combat de la SOPFEU », a conclu M. Arseneau.

Mise au point des feux de forêt

Les autorités administratives du ministère de la Sécurité publique et de la SOPFEU feront le point jeudi à 11h sur l'état de situation des feux de forêt qui sévissent actuellement au Québec.

Selon le site Web de la SOPFEU, il y a jeudi 80 feux de forêt en activités en zone intensive au Québec et 24 en zone nordique dont plusieurs sont toujours hors de contrôle.

Le Québec a dû combattre 462 incendies depuis le début de l'année. Plus de 1 026 000 hectares ont été affectés.