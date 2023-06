Les ordres d'évacuation ont été levés vendredi dans le comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse, où le plus grand feu de forêt de l'histoire de la province continue de brûler, mais n'a pas pris d'ampleur depuis le week-end dernier.

Les responsables des urgences ont annoncé que les résidents qui avaient été contactés au sujet de biens perdus ou endommagés seraient autorisés à entrer dans la zone d'évacuation par des points de contrôle à partir de 9 h et que le plan était de lever toutes les restrictions à midi.

Le feu de forêt, qui a commencé le 27 mai près du lac Barrington, a forcé plus de 6000 personnes à quitter leur domicile et a détruit 60 maisons et chalets, ainsi que 150 structures.

Le week-end dernier, il était passé à 235 kilomètres carrés, mais les efforts de lutte contre les incendies ont été aidés par de fortes pluies et un temps frais.

Les municipalités de Shelburne et de Barrington, qui se trouvent toutes deux dans le comté de Shelburne, demandent aux gens de rester en dehors de la zone à moins qu'ils n'aient une raison d'être là.

Les résidents sont également avertis que certaines zones du comté sont toujours sans électricité, bien que le courant devrait être rétabli vendredi.

Pendant ce temps, d'autres ordres d'évacuation devaient être levés vendredi pour les résidents des subdivisions d'Halifax qui ont subi des dommages importants lorsqu'un incendie de forêt s'est déclaré le 28 mai et a rapidement détruit 150 maisons.

Au total, plus de 16 000 personnes ont été forcées de fuir leurs maisons dans les régions d'Upper Tantallon et de Hammonds Plains.

Bien que le feu ait été largement maîtrisé samedi, environ 4 000 personnes attendaient toujours de rentrer chez elles.

La municipalité régionale d'Halifax, cependant, a déclaré que les résidents qui vivent dans trois zones plus petites où le plus de dommages ont été signalés devraient pouvoir rentrer chez eux dans les 10 prochains jours. La municipalité a déclaré qu'elle devait d'abord effectuer un examen des infrastructures, installer des contrôles de la circulation et placer des clôtures autour des propriétés détruites.