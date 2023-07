La météo permet d'assouplir les restrictions en forêt dans le sud du Québec, mais elle apporte en même temps du smog dans ces mêmes régions.

Environnement Canada a en effet émis jeudi des avertissements de smog pour la vallée du Saint-Laurent, de Vaudreuil à Sorel-Tracy et l'ensemble de la vallée du Richelieu. Le smog détériore aussi la qualité de l'air en Outaouais, dans les Laurentides, Lanaudière et en Haute-Mauricie.

Sans surprise, ces alertes visent également les secteurs où font rage des incendies de forêt, soit en Abitibi-Témiscamingue, dans la portion voisine du Nord-du-Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les régions de Trois-Rivières et de Québec, l'Estrie, le Bas-du-Fleuve et la Gaspésie de même que la Côte-Nord sont pour le moment épargnées.

Malgré tout, la pluie des dernières heures a permis au gouvernement du Québec d'annoncer jeudi matin deux assouplissements aux mesures qui avaient été imposées à travers la province en raison des indices très élevés d'inflammabilité.

Ainsi, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert, l'interdiction d'accès aux forêts publiques et la fermeture des chemins forestiers ont été levées sur une grande partie du territoire québécois, soit dans la quasi-totalité du sud et de l'ouest du Québec, incluant une bonne partie de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les restrictions de travaux en forêt ont cependant été maintenues en place.

Les interdictions de circulation et de feux à ciel ouvert sont toujours en vigueur dans le secteur de Normétal dans le nord-ouest de l'Abitibi, dans l'ensemble du Nord-du-Québec, de la Jamésie, en Haute-Mauricie et dans deux secteurs restreints du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

Un peu avant midi, jeudi, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) recensait toujours 105 feux de forêt en activité, soit 33 en zone nordique et 72 en zone intensive. Dans ce dernier cas, on note une certaine amélioration, avec 11 feux hors de contrôle comparativement à 26 la veille.

