L’ouest du Québec, soit l’Abitibi-Témiscamingue, est la région où il y a plus de «soucis» concernant les feux de forêt, a rapporté le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, samedi matin.

«La bataille n'est pas gagnée», a affirmé le ministre, lors d’une conférence de presse pour faire le point sur la situation des incendies forestiers.

Le ministre a indiqué que la situation «va rester compliquée» jusqu'à lundi, et que les citoyens évacués ne peuvent pas s'attendre à retrouver leur domicile au moins avant mardi.

En conférence de presse, quelques minutes après le ministre Bonnardel, les autorités de la MRC d’Abitibi-Ouest ont précisé qu’il est actuellement impossible d’annoncer une date de retour pour les résidents.

«Même les spécialistes ne peuvent pas nous le dire», a rapporté le directeur général de la MRC, Norman Lagrange.

Une tranchée autour de Normétal

La municipalité de Normétal est désormais «presque entourée» par les flammes. Le feu, considéré comme étant hors de contrôle, est une grande priorité pour les effectifs sur le terrain. Heureusement, l'incendie n'a pas progressé de sa position, soit à 500 mètres de la ville.

Les 74 pompiers forestiers présents dans le secteur continuent de travailler sur la construction d’une tranchée autour de Normétal afin de freiner l’incendie. La structure est large de 10 mètres à certains endroits, a expliqué le superviseur aux Ressources naturelles et développement de l’énergie au Nouveau-Brunswick, Bruno Pelletier.

Même si cette tranchée change l’allure de la municipalité, le maire de Normétal, Ghislain Desbiens, assure que sa priorité est de «sauver des maisons».

Le maire de #Normetal Ghyslain Desbiens s’est brièvement adressé aux médias aujourd’hui pour rassurer ses citoyens. Aucun retour à la maison pour l’instant pour les quelques 900 personnes de Normétal, situation encore trop volatile #abitibiouest #noovoinfo pic.twitter.com/1FnUrNf6BL — MarieMichelle lauzon (@mmlauzon) June 10, 2023

Tout aussi inquiétant est le feu qui menace Lebel-sur-Quévillon, situé au sud-est de la municipalité. Cet incendie est actuellement le plus important en taille sur le territoire du Québec. Il se situe à seulement 2 kilomètres de l’usine Nordic Kraft et à 5 kilomètres de la ville.

Un second feu se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord de la municipalité, mais il préoccupe moins les autorités.

«On devrait avoir de la pluie sur ces territoires, plus au centre, plus au nord et plus à l'ouest du Québec, qui devrait nous donner un petit coup de main, on le souhaite, pour être capable par la suite d'avoir un processus de réintégration pour ces gens qui ont dû quitter leurs maisons», a déclaré M. Bonnardel.

La mairesse de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, Nathalie-Ann Pelchat, a pour sa part demandé aux citoyens de ne pas se rendre sur les plans d'eau pour faciliter le travail des pompiers.

«On veut laisser nos plans d'eau disponibles, parce qu'il y a du renfort qui arrive de la SOPFEU, donc on ne sait jamais à quel moment ils vont être capables d'attaquer nos feux à l'est de Senneterre», a-t-elle affirmé lors d'un point de presse samedi matin, rappelant que les feux à l'est de la ville ne sont pas combattus par la SOPFEU pour le moment.

«Les avions de lutte contre les incendies ont besoin de leur espace! Si vous en voyez un dans le ciel, gardez votre drone au sol, même s'il n'y a pas de feux de forêt actifs à proximité. L'équipage peut être en route vers la source d'eau la plus proche», a aussi rappelé Transports Canada dans une publication Twitter.

Les avions de lutte contre les incendies ont besoin de leur espace! Si vous en voyez un dans le ciel, gardez votre drone au sol, même s’il n’y a pas de #FeuxDeForêt actifs à proximité. L’équipage peut être en route vers la source d’eau la plus proche. https://t.co/dnpDFkJ8Vm pic.twitter.com/vMyO4I8fXp — Transports Canada (@Transports_gc) June 10, 2023

La qualité de l'air demeurait à surveiller à Senneterre samedi. La mairesse de la municipalité a rappelé que des masques N95 sont disponibles à l'hôtel de ville pour les citoyens qui en ont besoin.

La situation «s’améliore» sur la Côte-Nord

En ce qui concerne les municipalités du Nord-du-Québec menacées par les feux de forêt, soit Chibougamau, Chapais et la communauté de Mistissini, la situation est stable depuis 48 heures en raison de la météo favorable.

«Grâce au vent, c'est un feu qui stagne», a précisé le ministre Bonnardel, disant que des avions-citernes, des pompiers et des militaires s'affairent toujours à contrôler le feu.

La ville de Chibougamau prépare le retour des citoyens évacués dans la municipalité pour lundi, a annoncé la mairesse, Manon Cyr, samedi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Au courant de la fin de semaine, les services essentiels, comme l'hôpital de la ville et les épiceries, se mettent en branle pour reprendre leurs activités avant que les résidents réintègrent leur domicile.

La mairesse a rappelé que de la fumée pourra encore être observée à Chibougamau dans les prochains jours.

Les feux de forêt toujours actifs sur le territoire de la Côte-Nord, qui a reçu de la pluie dans les derniers jours, sont quant à eux contenus, a indiqué le ministre de la Sécurité publique.

«La situation s'améliore de jour en jour», a dit M. Bonnardel.

L'arrivée d'une centaine de pompiers français et d'une cinquantaine d'autres du Nouveau-Brunswick, qui sont tous déployés ou sur le point de l'être, vient aussi donner un sérieux coup de main dans ce combat contre les éléments. Samedi matin, 861 pompiers venant de l'extérieur étaient sur le terrain pour venir en aide aux combattants québécois, a indiqué M. Bonnardel.

Environ 300 autres pompiers forestiers venant des États-Unis, du Portugal et d'Espagne sont attendus en début de semaine prochaine.

Un total de 958800 hectares de forêt ont déjà été affectés par les incendies cette année au Québec, selon la SOPFEU. En date de samedi, 13810 personnes sont évacuées en raison des feux de la forêt sur le territoire du Québec, a rapporté M. Bonnardel.

Environnement Canada prévoit que de la pluie tombe sur le sud-ouest du Québec dans la nuit de dimanche. La pluie devrait également progresser dans les régions où sévissent les feux de forêt mardi, selon Gerald Cheng, météorologue pour Environnement Canada.

Samedi, la qualité de l'air demeurait mauvaise dans l'ouest du Québec. Les vents amèneront la qualité de l'air à se dégrader dans la région du Saguenay_Lac-Saint-Jean dimanche, mais la pluie pourrait améliorer la situation.

«La pluie pourrait nous débarrasser des contaminants dans l'air, et cela veut dire que la qualité de l'air des secteurs où il va pleuvoir s'améliorera», a affirmé M. Cheng.

Avec des informations de la Presse canadienne.