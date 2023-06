La Ville de Sept-Îles a déclaré l'état d'urgence vendredi en raison des feux de forêt qui font rage dans le secteur et ordonné l'évacuation de plusieurs milliers de citoyens.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a mentionné que 10 000 personnes devaient être évacuées de manière préventive. «La température basse et la pluie aident un peu», a précisé le ministre, qui indique que la situation est «pour le moment» sous contrôle.



«On parle de 2000 (à) 3000 personnes qui auraient besoin d’hébergement actuellement», a-t-il ajouté, disant que les équipes de la sécurité civile sont en contact avec la Croix-Rouge.

«On a rapatrié tous les effectifs de la SOPFEU», a affirmé M. Bonnardel. Il a précisé que 107 feux étaient en activité vendredi matin dans l’ensemble du Québec. «On priorise 20 de ces feux pour protéger la population, nos infrastructures d’Hydro-Québec», a déclaré le ministre. Un total de 70 pompiers ont été déployés sur les lieux pour agir sur le terrain en soirée vendredi, et pendant la journée de samedi.

M. Bonnardel a fait appel à l'armée afin de combattre les feux. «Je viens de communiquer avec le gouvernement fédéral afin d’obtenir de l’aide des forces armées canadiennes (FAC) pour la situation des feux de forêt», a-t-il indiqué. Plus tôt vendredi, le ministre avait affirmé que les FAC étaient présentes à des fins «logistiques».

Les 1500 habitants de la communauté innue de Mani-Utenam près de Sept-Îles devront eux aussi évacuer avant 17h. Un avis d'évacuation a été émis peu avant midi.

Pas d'autre évacuation à Sept-Îles... pour le moment

En fin de journée, dans une deuxième mise à jour, la Ville de Sept-Îles a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de paniquer, même si la situation n'est pas sous contrôle. Aucune autre évacuation n'a été prévue, mais les autorités ont demandé aux citoyens de se «tenir prêts pour toute éventualité».

Le premier ministre François Legault a «recommandé et demandé» à la population de ne pas aller en forêt et de respecter les consignes d’évacuation. M. Legault a confirmé qu’au moins 400 employés de la SOPFEU travaillent à éteindre les feux.

Notons aussi que les entreprises forestières n'effectuaient plus de travaux en forêt depuis le début de la semaine. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a annoncé vendredi qu'il est désormais interdit pour les citoyens de sept zones d'effectuer des activités en forêt. Parmi ces secteurs, ont compte la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, a précisé la ministre, disant que des cartes détaillées seront publiées plus tard au courant de la journée.

Un incendie qui «progresse très rapidement»

Les incendies prévalent depuis quelques jours au nord et au nord-est de Sept-Îles. Un feu déclaré au nord du lac Daigle est stable, mais un autre incendie a progressé de manière importante vers le sud dans la dernière nuit. «Il progresse très rapidement», a insisté le maire Steeve Beaupré, vendredi lors d’un bilan de la situation.

Un centre d’hébergement d’urgence a été ouvert au Centre éducatif Labrie à Port-Cartier pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de rejoindre de la famille, des amis, ou encore d’aller à l’hôtel. Port-Cartier est située à environ 45 minutes de route au sud-ouest de Sept-Îles.

Feux de forêt: Sept-Iles déclare l’état d’urgence et ordonne l’évacuation obligatoire des citoyens résidant à l’est du centre-ville avant 16h. #NoovoInfo — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) June 2, 2023

L'incendie qui suscite le plus d'inquiétude, identifié comme le feu 172, a une superficie de 32 126 hectares, a indiqué la porte-parole de la SOPFEU Isabelle Gariépy. Au moment d'écrire ces lignes, 20 pompiers étaient sur le terrain, a-t-elle déclaré, et leur travail consiste entre autres à ériger des lignes coupe-feu pour limiter la progression de l'incendie vers la municipalité.

«Des demandes de ressources ont été faites pour avoir d’autres ressources terrestres», a dit Mme Gariépy.

Face à cette situation d’urgence, la SOPFEU, la Ville de Sept-Îles, l’Organisation régionale de sécurité civile, la Sûreté du Québec (SQ), la Croix-Rouge, le CISSS de la Côte-Nord et la Ville de Port-Cartier collaborent ensemble pour veiller à la sécurité des citoyens.

La ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne-Jourdain, offre également le soutien du gouvernement du Québec.

Mme Champagne-Jourdain a mentionné au passage que la Minganie n'était pas menacée par les feux, lors du premier bilan en matinée. La région était toujours isolée au moment d'écrire ces lignes, parce qu'un pont situé sur la route 138 a été fermé abruptement plus tôt cette semaine. Le secteur compte environ 6500 personnes réparties dans dix communautés.

Par ailleurs, la menace des incendies a poussé le Centre de services scolaire (CSS) du Fer à reporter le bal des finissants de l'école secondaire Jean-du-Nord-Manikoutai à Sept-Îles. «Nous sommes de tout cœur avec les élèves, les parents et le personnel touchés par les événements», a écrit le CSS du Fer dans un communiqué.

Avec des informations de la Presse canadienne