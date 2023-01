Le Nouveau Parti démocratique (NPD) somme les compagnies aériennes canadiennes, dont Sunwing, de non seulement «rembourser le prix des billets» de ses clients pour le fiasco des retards et annulations du temps des Fêtes du 2023, mais aussi d’aller de l’avant avec des compensations financières de façon «proactive».

D’après Taylor Bachrach, critique du NPD en transport, les lignes aériennes profitent du fait que l’Office des transports du Canada, par l’entremise du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), mette «18 mois» à traiter les plaintes de passagers qui se disent floués.

M. Bachrach blâme tout autant les compagnies aériennes que le gouvernement de Justin Trudeau pour ces délais qu’il juge inacceptables. Le RPPA — ou «charte des voyageurs» — est entré en vigueur en 2019 sous la Loi sur les transports au Canada. À l’été 2022, l’OTC a ajusté le règlement pour exiger les transporteurs à rembourser les passagers ou à leur fournir de nouveaux vols, selon le choix des clients, quand un vol est annulé ou retardé de façon significative.

Or, M. Bachrach demande au gouvernement fédéral de se raffermir davantage face aux compagnies aériennes et exige que les corporations montrent aux Canadiens «le respect qu’ils méritent», tel que déclaré dans un point de presse tenu au Parlement, jeudi.

Les élus fédéraux siégeant à un comité parlementaire allaient questionner ce jour-là des représentants de transporteurs aériens et le ministre des Transports, Omar Alghabra, au sujet du chaos dans les déplacements en avion et en train durant la saison des Fêtes.

Il était prévu que les premières comparutions de la journée au Comité permanent des transports de la Chambre des Communes soient celles des entreprises Air Canada, Sunwing et WestJet.

Des milliers de Canadiens ont vu leurs vols de décembre annulés ou retardés en raison du mauvais temps, tandis que des centaines d'autres se sont retrouvés bloqués au Mexique après que le transporteur et voyagiste Sunwing, notamment, a interrompu leurs voyages de retour.

De l'ouverture au changement du côté du gouvernement Trudeau

Mercredi, le ministre Alghabra s'est dit ouvert à de nouvelles protections pour les voyageurs. «Est-ce que ceci est une occasion pour nous de nous pencher sur les règles ainsi que notre système afin de les renforcer, de les rendre plus clairs et plus efficaces? Absolument», a-t-il dit devant les journalistes.

Le porte-parole conservateur en matière de transports, Mark Strahl, attribue le blâme — du moins partiellement — des retards et annulations vécus par bien des Canadiens durant les Fêtes aux libéraux de Justin Trudeau.

«Les Canadiens souffrent à cause du système de transport défaillant de Trudeau et, tant que le gouvernement ne sera pas obligé de rendre des comptes afin de le remettre sur pied, les Canadiens continueront de payer le prix de leur échec», a-t-il commenté dans une déclaration écrite.

M. Morrison a, quant à lui, soutenu qu'il juge que des «améliorations» peuvent toujours être faites, mais que «le système» actuel «fonctionne» lorsqu'appelé à dire s'il croyait qu'Air Canada et WestJet sont ouverts à des mesures plus rigoureuses.

Dans une déclaration écrite, le vice-président de WestJet, Andy Gibbons, a déploré que «les lignes aériennes continuent d'être isolées comme étant (les seules entités) de propriété et de responsabilité pour le voyagement au Canada alors que cela doit être une responsabilité partagée par l'écosystème entier de l'aviation.»

«Les appels proposés pour changer (la régulation) afin de compenser tous les passagers automatiquement à la suite de délais ou annulations sont non seulement déphasés quant aux autres juridictions, mais aussi fondamentalement lourds, alors que les entreprises aériennes nécessitent des informations sur les passagers à jour afin de traiter ces réclamations de façon appropriée.»

Air Canada a aussi sous-entendu que le fardeau de la charte des voyageurs se retrouve sur les épaules des entreprises aériennes de façon disproportionnée. «Bien que le système de transport aérien soit constitué de plusieurs parties prenantes qui jouent un rôle indépendant pour faire en sorte qu’un vol se déroule sans tracas, les transporteurs aériens sont les seuls à être assujettis à des normes exécutoires et à s’exposer à des pénalités financières en vertu du RPPA», peut-on lire dans un courriel envoyé à La Presse canadienne.

Avec de l'information de La Presse canadienne