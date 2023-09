Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, aurait subi des épisodes de santé qui ne montrent «aucune preuve» d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ou de troubles épileptiques, a déclaré le médecin du Capitole mardi, offrant peu d'explications supplémentaires liées aux longs blocages et pauses du leader de 81 ans en conférence de presse.

Le bureau de M. McConnell a publié la lettre du médecin traitant, Brian P. Monahan, alors que le Sénat revient d'une pause estivale prolongée et que les questions se multiplient sur l’état de santé du sénateur. Le chef du GOP a figé la semaine dernière lors d'une conférence de presse au Kentucky, incapable de répondre à une question, le deuxième épisode de ce genre en un mois.



«Il n'y a aucune preuve que vous souffrez d'un trouble convulsif ou que vous avez subi un AVC ou un trouble du mouvement tel que la maladie de Parkinson», a écrit Dr Monahan.

Le médecin a expliqué que les évaluations comprenaient notamment une imagerie par résonance magnétique cérébrale et des «consultations avec plusieurs neurologues pour une évaluation neurologique complète». Le examens ont eu lieu après que McConnell a subi une commotion cérébrale plus tôt cette année.

«Il n'y a aucune recommandation de changement dans les protocoles de traitement alors que vous continuez à récupérer de votre chute de mars 2023», a souligné le médecin.

À la suite du blocage de la semaine dernière, le médecin traitant du Congrès a autorisé M. McConnell à poursuivre son calendrier prévu. Le sénateur du Kentucky est arrivé mardi au bureau du Capitole.

Mais ces épisodes ont suscité des inquiétudes parmi les sénateurs républicains et une spéculation intense à Washington sur la capacité de M. McConnell à rester à la tête du parti. Le sénateur de longue date est tombé et s'est cogné la tête lors d'un dîner politique cette année, subissant une commotion cérébrale.

Tout cela survient dans un tourbillon de préoccupations à Washington, alors que les cas de COVID-19 sont en hausse à l'approche de l'automne. La première dame Jill Biden a testé positive à la COVID-19 le week-end dernier, mais le président Joe Biden a testé négatif.

Néanmoins, de nombreux alliés républicains se sont ralliés au côté de M. McConnell, assurant au leader un solide soutien. Les rivaux ont atténué tout appel à un défi direct à la direction de M. McConnell.

On s'attend à ce que M. McConnell s'adresse au Sénat alors qu'il ouvre une série d'activités automnales, notamment la nécessité pour le Congrès d'approuver le financement pour éviter toute interruption des opérations fédérales d'ici le 30 septembre, fin de l'année fiscale.

Certains républicains de la Chambre sont prêts à fermer le gouvernement à la fin du mois s'ils ne parviennent pas à mettre en œuvre des restrictions budgétaires draconiennes pour lesquelles ils se battent et qui vont au-delà de l'accord conclu par Biden avec le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, plus tôt cet été.

En tant que chef des républicains au Sénat, McConnell est considéré par la Maison-Blanche et les démocrates comme un médiateur potentiellement plus pragmatique qui est plus intéressé à éviter une fermeture chaotique du gouvernement qui pourrait être politiquement dommageable pour le GOP.

M. McConnell a tenu à s'assurer que l'Ukraine continue de recevoir le soutien des États-Unis dans sa lutte contre la Russie.

Un paquet de financement de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine et une aide aux catastrophes aux États-Unis pour les communautés touchées par les incendies, les inondations et d'autres problèmes, y compris la crise du fentanyl, est proposé par la Maison-Blanche, mais suscite le scepticisme de certains républicains réticents à aider dans l'effort de guerre.

La santé de M. McConnell a visiblement décliné depuis la commotion cérébrale de mars, lui qui a mis plusieurs semaines à se rétablir. Son discours a été plus hésitant, et il a marché plus lentement et prudemment.

Élu pour la première fois en 1984, il est devenu le chef du parti au Sénat le plus ancien en janvier. La question posée avant qu'il ne se fige la semaine dernière concernait ses propres projets et savoir s'il se représenterait aux élections en 2026.

M. McConnell était chez lui au Kentucky à ce moment-là, maintenant avec un calendrier politique chargé, s'adressant fréquemment au public et à la presse. Avant de figer la semaine dernière, le sénateur venait de prononcer un discours de 20 minutes sans problème.

De même, lorsqu'il a figé lors d'une conférence de presse au Capitole le mois dernier, il a pris une courte pause dans son bureau avant de revenir aux micros pour répondre à une demi-douzaine d'autres questions.