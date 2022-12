Une marche en direction de l’école Jean-Baptiste Meilleur que fréquentait la petite Ukrainienne de 7 ans, happée mortellement par un homme qui a pris la fuite, eu lieu vendredi. C’est l’organisme Vélorution Montréal qui tient l’activité dans le but de faire pression pour que la sécurité aux abords des intersections en zone scolaire soit améliorée.

La Ville de Montréal a mis en place hier de nouvelles mesures à l’endroit où le drame s’est déroulé. Les panneaux d’arrêt sur la rue Parthenais à l’approche Nord sont maintenant surdimensionnés.

La chaussée sur Parthenais aux approches Nord et Sud des intersections des rues de Rouen et Larivière sont rétrécies. L’objectif étant de limiter le flux et la vitesse des véhicules. De plus, la SPVM a aussi augmenté sa présence.

Une centaine de personnes participent une marche à la mémoire de la petite Maria à #Montréal. La mairesse @Val_Plante admet qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour protéger les piétons.

Solidarité avec la maman

Par ailleurs, les campagnes de sociofinancement mises sur pied pour aider la maman éplorée fonctionnent. L’une d’elles, menée par les collègues de la mère, atteint plus 126 000$ alors que l’objectif est de 150 000$.

La paroisse Sainte-Sophie a quant à elle amassé 24 000$ sur le site Go Fund me.

L'auteur présumé du délit de fuite mortel qui a coûté la vie à la fillette a été remis en liberté jeudi en attendant son procès. Juan Manuel Becerra Garcia, 45 ans, devra toutefois respecter une série de conditions, notamment de ne plus conduire tout véhicule moteur jusqu'à la fin des procédures judiciaires.



Il doit aussi faire un dépôt en argent de 2000 $, résider chez lui à St-Hubert et ne pas entrer en contact avec la famille de la victime.

