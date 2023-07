Le célèbre réalisateur James Cameron a démenti la rumeur disant qu’il travaillait sur un projet de film lié à la tragédie du submersible Titan.



L’homme derrière le film à succès Titanic a écrit sur Twitter lundi qu’il n’avait pas du tout l’intention de produire un film racontant l’histoire de l’implosion du submersible exploité par l’entreprise Oceangate, qui a causé la mort des cinq personnes à bord le mois dernier.



«En général, je ne réponds pas aux rumeurs dans les médias, mais je dois le faire maintenant», a tweeté James Cameron. «Je ne suis PAS en pourparlers pour un film sur OceanGate, et je ne le serai jamais.»

James Cameron, âgé de 68 ans, a déjà effectué plusieurs plongées afin d’explorer l'épave du Titanic et fait partie des très rares personnes à avoir atteint le point le plus profond du fond marin de la Terre, indique le média CNN.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.