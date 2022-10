Après près de 23 heures d'occupation, les activistes présents au terminal Valero de l'oléoduc de la ligne 9B dans l'est de Montréal ont tous été arrêtés, selon le Collectif Antigone qui revendique le coup d'éclat.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Collectif Antigone affirme que cette action est «la plus grande occupation d'un pipeline au Québec et tout le collectif Antigone en retire une grande fierté.»

Le message ajoute : « Aujourd’hui, on voulait alerter la population face aux enjeux du pipeline de la ligne 9B, utiliser son symbole pour forcer la classe dirigeante à prendre des actions concrètes pour la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles, éveiller les consciences, pousser à l’action, protéger l’eau potable et la biodiversité, avoir un impact sur la circulation du pétrole au pays… Bref des objectifs ambitieux, mais nécessaires face à l’urgence.»

 

Au cours de la journée de mercredi des activistes du Collectif Antigone, un groupe d'affinité d'Extinction Rébellion Québec, se sont notamment enchaînés à une tour utilisée pour le chargement pétrolier des bateaux. D’autres se sont barricadés dans un conteneur et ont bloqué l’entrée d’un site pétrolier.

L'action a forcé un bateau de repartir sans chargement puisqu'il a été «incapable d’avoir accès aux tours utilisées pour le chargement pétrolier», indique-t-on dans un communiqué.

À la suite de pourparlers avec les policiers du SPVM, des militants et des manifestants ont quitté les lieux d'eux-mêmes alors que d'autres ont été arrêtés.

Hier, arrestations de militants écologistes du collectif Antigone, proche d'Extinction Rébellion. Ils occupaient le terminal Valero du pipeline de la ligne 9B d'Enbridge 👇🏽 https://t.co/1GoNMtkKuD — Anaïs Elboujdaïni (@AnaisElboujda) October 20, 2022

Les militants et les militantes impliqués dans cette action exigent une diminution immédiate de la quantité de pétrole qui circule sur la ligne 9B d'Enbridge afin de prévenir les risques de déversement et demandent aux gouvernements du Québec et du Canada d'établir un plan clair pour sa fermeture complète.

L'action vise également à informer les gens sur les enjeux du pipeline. Le Collectif Antigone estime que ce projet est une menace directe à l'eau potable.

