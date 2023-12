Les acteurs hollywoodiens ont voté en faveur de la ratification de l'entente avec les studios qui avait mis fin à leur grève après près de quatre mois, ont annoncé mardi leurs dirigeants.

L'approbation du contrat de trois ans par les membres de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) n'était pas une certitude, certains membres exprimant leur désaccord sur l'accord négocié par les dirigeants syndicaux.

Le résultat de 78 % en faveur de l'entente lors du vote qui a débuté le 13 novembre et s'est achevé mardi est bien loin de l'approbation quasi unanime et de l'enthousiasme généralisé que les membres de la guilde des scénaristes ont manifesté à l'égard de l'entente qui a mis fin à leur grève en septembre.

Mais le résultat constitue un soulagement majeur pour les dirigeants de la SAG-AFTRA et pour une industrie du divertissement qui tente de revenir à la normale après des mois de conflit de travail. Et cela met un terme définitif et officiel à l’année la plus tumultueuse qu’ait connue le monde du travail à Hollywood depuis un demi-siècle, avec deux grèves historiques qui ont ébranlé l’industrie.

«Aujourd'hui, nous clôturons l'un des chapitres les plus importants de l'histoire récente de l'industrie du divertissement», a déclaré le syndicat dans une publication sur X, anciennement Twitter, annonçant les résultats mardi soir.

«Plus de votes ''oui'' que ce à quoi je m'attendais et que je suis très heureux de voir, car malgré les fortes voix de plainte sur les réseaux sociaux, cela montre que les membres sont toujours forts et unis. Retour au travail», a publié sur X l'acteur de «Ce soir, tout est permis», Ethan Embry.

Un rejet de l'accord aurait signifié un retour à la table des négociations et, avec cela, la possibilité pour les acteurs de repartir en grève si les dirigeants l'appelaient.

Ces dirigeants avaient libéré les acteurs pour qu'ils puissent retourner au travail, déclarant la grève terminée dès que l'entente de principe avait été conclue le 8 novembre. Deux jours plus tard, l'entente a été approuvée par le conseil d'administration de la guilde avec un vote de 86 %.

Le contrôle de l'utilisation de l'intelligence artificielle a été la question la plus âprement disputée lors des longues et méthodiques négociations entre la SAG-AFTRA et la Producers Guild of America (PGA), qui représente les studios, les services de diffusion en continu et les sociétés de production.

La présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, a déclaré à l'Associated Press peu après l'adoption de la résolution que garantir que les reproductions IA des acteurs ne pourraient être utilisées qu'avec leur consentement éclairé et une compensation était un «élément décisif» dans les négociations.

Mais ils ne se sont pas battus assez durement pour convaincre certains membres éminents, notamment les acteurs Justine Bateman et Matthew Modine, qui ont cité cette question comme une raison de voter non, et ont alimenté les craintes que de nombreuses personnes devant voter ne suivent leur exemple.

«Je ne peux pas approuver un contrat qui compromet l'indépendance et l'avenir financier des artistes», a déclaré dans un communiqué M. Modine, qui s'est présenté contre Mme Drescher à la présidence du syndicat en 2021 et faisait également partie des membres du conseil d'administration à rejeter l'accord. «Il est volontairement vague et demande aux syndiqués de renoncer à leur autonomie... Le consentement, c'est l'abandon.»

Mais de nombreux autres acteurs de premier plan ont exprimé leur ferme soutien à l'entente, notamment Jessica Chastain, lauréate d'un Oscar, et Colman Domingo, qui a brillé aux Oscars cette année pour sa performance dans «Rustin».

«Je crois que nous avons un accord incroyable, je crois qu'il est réfléchi et qu'il s'agit de faire avancer les choses, a déclaré M. Domingo à l'Associated Press la semaine dernière. J’en suis très content. J'ai voté oui.»

Le contrat prévoit une augmentation générale des salaires de 7 %, avec de nouvelles augmentations au cours des deuxième et troisième années de l'entente.

L'entente comprend également une disposition durement gagnée qui a temporairement fait dérailler les négociations : la création d'un fonds destiné à rémunérer les artistes pour les visionnages futurs de leur travail sur les services de plateforme de diffusion en continu, en plus des payes résiduelles traditionnelles pour la projection de films ou de séries.

Cette disposition est une tentative d’aligner les systèmes de paiement sur une industrie désormais dominée par les services de diffusion en continu, une réalité qui alimentera presque certainement davantage de luttes syndicales – et peut-être davantage de grèves – dans les années à venir.

En collaboration avec John Carucci de l'Associated Press.