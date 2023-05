La grève des quelque 35 000 employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) est terminée. Une entente de principe a été conclue entre le gouvernement fédéral et le syndicat qui les représente, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

L'annonce est survenue dans la nuit de jeudi, quelques jours après que les deux parties aient conclu des ententes distinctes qui ont mis fin en début de semaine à une grève de plus de 120 000 autres fonctionnaires.

Les employés de l'ARC, eux, étaient toujours en grève, deux jours après la date limite fédérale de production des déclarations de revenus des particuliers.

Le syndicat a demandé aux membres de retourner au travail au plus tard ce jeudi, le 4 mai, à 11h30, heure de l’Est.

Après plus d’un an de négociations et l’une des plus importantes grèves de l’histoire du pays, l’AFPC-SEI a conclu une entente de principe pour ses 35 000 membres qui travaillent à l’ARC et fournissent des services indispensables à la population : https://t.co/i2mmHH7nYL (1/2) pic.twitter.com/i7cGd5ydTH