Bell Média a annoncé vendredi qu’elle mettra fin à l’exploitation de Vrak, 23 ans après la naissance de la chaîne spécialisée. La diffusion cessera à compter du 1er octobre.

La direction de Bell Média cite «le cadre réglementaire auquel doivent se conformer les télédiffuseurs» et le retrait de Vrak de l’offre aux abonnés de Vidéotron parmi les raisons de cette décision



«Mettre fin aux activités de Vrak, n’est pas une décision que nous voulions prendre. Toutefois, compte tenu de la décision de Vidéotron et du contexte actuel dans lequel nous évoluons, une réévaluation de notre programmation est de mise et les téléspectateurs ne sont plus assez nombreux», a déclaré la première vice-présidente contenu et nouvelles chez Bell Média.

La diffusion des séries en ondes actuellement sera complétée d’ici la fermeture de la chaîne en octobre.

En plus de Vrak, Vidéotron a également retiré le canal Z de ses ondes le 16 août. Il s'agit d'une autre chaîne spécialisée appartenant à Bell Média.

Du Canal Famille à VRAK.TV

C’est en 2001, lors de l’acquisition de la chaine par Astral, que le Canal famille change d'identité pour devenir VRAK.TV.

Uniquement en français, VRAK.TV désire alors élargir son public avec des émissions qui touchent principalement les jeunes âgés de 2 à 17 ans. La programmation inclut de nombreuses séries animées, des comédies, mais aussi des productions originales québécoises.

En 2013, Bell devient propriétaire de la chaine et change de nom pour simplement devenir Vrak.

Vrak manquera aux nostalgiques de la chaîne jeunesse, à commencer par Valérie Roberts. L'ancienne VJ de MusiquePlus a déploré la mort du canal dans une publication sur Instagram.

Roberts, qui a aussi vu s'éteindre MusiquePlus depuis le début de sa carrière à la télévision, a participé à plusieurs projets pour Vrak.

«Après la déception de ne plus voir MusiquePlus parmi nos choix télé québécois, c'est au tour de cette autre chaîne "jeunesse" de disparaître. J'y ai vécu des expériences incroyables, j'y ai fait des rencontres mémorables», a-t-elle écrit.

Note de la rédaction: Noovo Info est une division de Bell Média, qui fait partie de BCE Inc.