L’administration Biden indique que les exigences de vaccination contre la COVID-19 pour les voyageurs étrangers par voie aérienne et à la frontière canado-américaine seront levées à partir du 12 mai.

La veille, le 11 mai, marquera la fin de l’urgence COVID-19 imposée par les États-Unis en 2020 alors que le monde commençait à faire face à l’ampleur de la pandémie.

Le représentant de New York Brian Higgins, un ardent défenseur de l’assouplissement des restrictions aux frontières, acclame la nouvelle comme une victoire pour les familles, les touristes et les communautés frontalières.

JUST ANNOUNCED: The US will lift all COVID-19 vaccination requirements at the Canadian Border starting May 11.



After 3 years of restrictions, we can finally reunite families, return to pre-pandemic cross-border travel & continue rebuilding our deeply connected economies. pic.twitter.com/BdUZ02aSZg