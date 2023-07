Le gouvernement chinois a relevé de ses fonctions le ministre des Affaires étrangères Qin Gang et l'a remplacé par son prédécesseur, Wang Yi, dans une décision qui alimente des rumeurs sur la vie personnelle et les rivalités politiques de l'élite du Parti communiste chinois.

Dans son annonce aux nouvelles nationales du soir, la chaîne de télévision publique CCTV n'a donné aucune raison pour le renvoi de M. Qin. Ce dernier a disparu il y a près d'un mois et le ministère des Affaires étrangères n'a fourni aucune information sur son statut.

Cela est conforme à l'approche standard du Parti communiste au pouvoir en matière de personnel dans un système politique très opaque où les médias et la liberté d'expression sont sévèrement restreints.

Le ministère n'a fait aucun commentaire lors de son breffage quotidien de mardi. Cette décision intervient au milieu d'une réaction étrangère contre la politique étrangère de plus en plus agressive de la Chine, dont M. Qin était l'un des principaux partisans.

La destitution de M. Qin a été approuvée lors d'une réunion du Comité permanent de la législature du tampon en caoutchouc de Chine, l'Assemblée populaire nationale, qui se réunit généralement à la fin du mois.

Ce développement fait suite à l’envoi par Washington du secrétaire d’État américain Antony Blinken et d’autres hauts fonctionnaires en service et à la retraite à Pékin dans le but de raviver une relation profondément déchirée par le commerce, les droits de l’homme, la technologie, Taiwan et les autres revendications territoriales de la Chine.