Huit mois après son lancement, à peine 13 300 propriétaires avaient demandé un prêt sans intérêt pour financer des rénovations écoénergétiques par l’entremise du Prêt canadien pour des maisons plus vertes. Un «échec», selon le Nouveau Parti démocratique, qui estime que le gouvernement doit revoir la stratégie de communication entourant ce programme.

Annoncé dans le budget fédéral en 2021, le programme permet à des propriétaires d’emprunter jusqu’à 40 000 dollars sans intérêt pendant 10 ans pour effectuer des rénovations qui améliorent l’efficacité énergétique de leur résidence.

Le remplacement de portes et de fenêtres, les travaux d’isolation et d’étanchéisation et l’installation de thermostats intelligents figurent par exemple dans la liste des rénovations admissibles.

La gestion du programme a été confiée à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et assortie d’une enveloppe de 4,4 milliards de dollars, pour aider jusqu’à 175 000 propriétaires. Mais à peine 5% des sommes allouées, soit 227 millions de dollars, avaient été consenties en date du 14 février. Le Québec, deuxième province la plus peuplée au Canada, représente à peine 11% des applications approuvées jusqu’à présent.

«Les chiffres sont très inquiétants», lance Alexandre Boulerice, député de Rosemont–La Petite Patrie et chef adjoint du NPD, en entrevue avec Noovo Info. Rappelant que le secteur du bâtiment est responsable de 17% des émissions de gaz à effets de serre au Canada, il estime que le gouvernement fédéral doit se pencher rapidement sur ce programme afin de comprendre pourquoi les Canadiens ne se bousculent pas pour en profiter.

Il craint que, vu le climat économique actuel, le programme ne soit pas suffisamment accessible à certains ménages.

«Si les familles sont déjà très endettées, est-ce qu’un prêt, même sans intérêt, est la bonne chose?» - Alexandre Boulerice, député solidaire dans Rosemont–La-Petite-Patrie

Mais selon M. Boulerice, le programme gagnerait d’abord à être mieux publicisé. «S’il n’y a pas beaucoup de gens qui ont cogné à la porte, c’est peut-être simplement parce qu’ils ne sont pas au courant que le programme existe», avance M. Boulerice.



Sur les réseaux sociaux, certains déplorent d’ailleurs que même les entrepreneurs qui effectuent des rénovations admissibles connaissent mal le fonctionnement du programme.

Prêt canadien pour des maisons plus vertes: mode d’emploi

Au Québec, les propriétaires doivent s’inscrire par l’entremise du programme provincial Rénoclimat, ce qui leur permettra d’accéder à la fois aux subventions provinciales, qu’à l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes (qui regroupe le programme de prêt et le programme de subventions pour les rénovations admissibles).

La première étape consiste à prendre rendez-vous pour une évaluation énergétique de votre habitation avant travaux. Cette évaluation est obligatoire pour avoir accès à l’aide financière, autant au provincial qu’au fédéral.

Après sa visite, le conseiller de Rénoclimat vous fera parvenir une liste de recommandations pour améliorer l’efficacité énergétique de votre résidence. Seuls les travaux recommandés dans ce rapport sont admissibles aux subventions et au Prêt canadien pour des maisons plus vertes.

Une fois le rapport en main, vous devrez obtenir des soumissions auprès d’entrepreneurs pour l’ensemble des rénovations admissibles pour lesquelles vous comptez demander le prêt.

Armé de ces soumissions, vous pourrez remplir votre demande de prêt en ligne. À cette étape, il vous faudra notamment fournir un relevé de taxe foncière récent, une photo de votre permis de conduire, une preuve de vos revenu d’emplois (comme un T4 ou une lettre d’emploi), en plus des soumissions.

Les délais actuels, de la réception de la demande à la décision finale sont de 31 jours. La SCHL assure toutefois travailler «sur l’efficacité du traitement des demandes et à réduire les délais de temps».

Obtenir les fonds

Si le prêt vous est accordé, vous pourrez obtenir jusqu’à 15% des fonds à l’avance pour fournir un dépôt à l’entrepreneur. Cette avance est versée à l’intérieur de 10 jours ouvrables. Il convient toutefois de noter que la plupart des entrepreneurs demandent une mise de fonds plus importante. Vous devrez donc probablement en couvrir une partie de votre poche.

Une fois les travaux effectués, il vous faudra demander une seconde évaluation énergétique auprès de Rénoclimat. Une fois que le conseiller aura produit son rapport d’évaluation après travaux, vous devrez téléverser toutes vos factures dans le portail en ligne.

Le montant final du prêt, moins le versement initial, doit ensuite être déposé dans votre compte bancaire dans les 10 jours suivants.

Vous devrez ensuite rembourser le prêt chaque mois, sur une période maximale de 10 ans.

Selon les données fournies à Noovo Info par la SCHL, les types de rénovations les plus populaires auprès des emprunteurs québécois incluent l’installation d’une thermopompe (67% des applications), le remplacement de fenêtres (49%) et le remplacement de portes (32%).

À l’échelle canadienne, le prêt moyen par ménage s’élève à près de 24 000$.