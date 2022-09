Les habitants des Îles-de-la-Madeleine se remettent doucement du passage de la tempête Fiona qui a fait de nombreux ravages dans son sillage.

L’animateur et journaliste Michel Bherer a parlé de la situation avec le cinéaste et plongeur Mario Cyr en direct des Îles-de-la-Madeleine lundi au bulletin Noovo Le Fil 22.

Mario Cyr estime que Fiona a frappé très fort et qu’il s’agit sans doute de la plus grosse tempête que les Îles ont vécue depuis le passage de Blanche en juillet 1975.

À l’époque, l’ouragan Blanche - devenu tempête extra tropicale - avait ravagé les Îles-de-la-Madeleine alors qu’elle s’était acharnée sur la région durant environ 4 heures.

Mario Cyr croit que les changements climatiques ont fait en sorte que Fiona a frappé encore plus fort que Blanche.

«Avec les changements climatiques et l’augmentation du niveau de la mer, il y a plus d’eau qu’avant. Le tout a frappé plus fort, l’eau était plus haute», estime-t-il.

Inquiétudes

M. Cyr confirme que la morphologie des Îles a changé depuis le passage de Fiona et que ce type d’événement fait naître des inquiétudes au sein de la population.

«Les Madelinots craignent la suite alors qu’on se doute bien que la situation ne fera qu’empirer. Des gens d’un certain âge ont peur pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Une certaine anxiété s’est installée», affirme-t-il.

Mario Cyr croit d’ailleurs que les gouvernements, autant au provincial qu’au fédéral, font bien de soutenir les Îles-de-la-Madeleine à la suite du passage de Fiona, mais qu’il serait d’autant plus important de travailler pour prévenir des dégâts irréparables aux Îles.

