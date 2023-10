Max Verstappen s'est assuré d'un troisième titre consécutif de la Formule Un, samedi, couronnant une saison où le pilote de Red Bull a dominé de façon presque totale.

Il a obtenu la consécration en finissant deuxième au sprint qui se tenait dans le cadre du Grand Prix du Qatar.



Son coéquipier Sergio Perez, le seul qui pouvait le rejoindre au classement, a vu sa course se terminer quand il a été frappé par le bolide d'Esteban Ocon, d'Alpine.

Le sprint a été remporté par Oscar Piastri de McLaren, qui avait la pole position.

Verstappen a fait la loi en remportant 10 courses de suite (un record de la Formule Un), de mai à septembre.

Le Canadien Lance Stroll a fini 13e avec Aston Marton, lui qui s'était classé 16e en qualifications.

Lors des qualifications du sprint Piastri, une recrue australienne, a battu son coéquipier Lando Norris de 0,082 seconde.

Verstappen avait fini troisième, à 0,192 de Piastri.

Norris semblait avoir le rythme pour battre Piastri au dernier tour, mais il a pris trop large dans le dernier virage.

Le début de la séance a été retardé de 20 minutes. Des essais supplémentaires de 10 minutes ont aussi été ajoutés, suite aux inquiétudes selon lesquelles les bordures "en pyramide" du circuit causaient des dommages aux pneus lors des essais de vendredi.

La FIA a déclaré qu'elle analyserait les pneus utilisés samedi et que si la situation ne s'améliorait pas, elle pourrait obliger les pilotes à faire au moins trois arrêts aux puits dimanche, pour les empêcher de rouler avec des pneus plus vieux et usés.

Les pilotes ont beaucoup utilisé les bordures vendredi et samedi lorsqu'ils s'écartent à la sortie des virages, pour conserver plus de vitesse.

Plusieurs temps ont été supprimés vendredi et samedi, parce que les pilotes avaient mis les quatre roues hors de la piste.

En dernière séance, ç'a été le cas pour Verstappen, Perez, Charles Leclerc (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin), notamment.